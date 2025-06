The Walking Dead, la star ricorda la scena tagliata a causa di uno zombie con problemi di flatulenze

La star di The Walking Dead, Ross Marquand, ha raccontato una scena che non è stata girata a causa di uno zombie e del suo problema sul set, che è stato uno dei momenti più divertenti di tutte le stagioni.

Ross Marquand, interprete di Aaron in The Walking Dead, ha raccontato durante una convention l'assurdo dietro le quinte di una scena mai andata in onda: uno zombie che, dopo un pranzo troppo abbondante, non smetteva di scoreggiare durante le riprese. Una gag involontaria che ha fatto saltare la scena e regalato uno dei momenti più esilaranti sul set della serie AMC.

The Walking Dead: il giorno in cui un zombie mandò in tilt le riprese

Chi avrebbe mai immaginato che l'apocalisse zombie potesse inciampare... così? Ross Marquand, che ha vestito i panni di Aaron in The Walking Dead per sette stagioni, ha condiviso un retroscena esilarante durante un panel a Washington: "Sono finito bloccato nel bosco con uno zombie che mi assaliva, e avevamo appena finito un pranzo enorme. Il catering era spettacolare, mangiavamo come bufali." Ma l'epilogo non è da thriller, bensì da commedia: lo stuntman che interpretava il morto vivente, dotato di un'imbottitura sulla pancia, ogni volta che veniva colpito dalle ginocchiate di Marquand... emetteva un sonoro peto.

Ross Marquand in The Walking Dead

"Non scherzo: ogni singola volta scoreggiava rumorosamente. Non riusciva a fermarsi." Un effetto sonoro tutto naturale che, come prevedibile, ha reso la scena inutilizzabile. L'attore ha infatti chiesto al fonico del giorno, Cooper Andrews - che in seguito avrebbe interpretato Jerry nella stessa serie - se fosse recuperabile. "Gli ho chiesto: 'Possiamo usarla, vero?' e lui: 'No. Non possiamo.'", ha ricordato ridendo. "Alla fine abbiamo dovuto interrompere tutto e chiedere: 'Serve una pausa bagno?' Lui ha risposto: 'Scusate, ho mangiato troppo.'"

Marquand ha poi ricordato un altro momento memorabile, stavolta dal sapore più cruento: la morte di Glenn nella settima stagione. Durante le pause, Steven Yeun - il volto di Glenn - girava per il set con un effetto speciale a dir poco disturbante. "Aveva l'occhio che penzolava dalla testa, sembrava una di quelle palline con l'elastico. E mentre parlava di nuovi progetti, l'occhio dondolava. Gli ho detto: 'Puoi smettere di muovere la testa? Sto per vomitare.'" Un effetto talmente realistico da far vacillare anche gli stomaci più forti. "Sembrava davvero orribile. È un merito al team effetti speciali: rendono tutte queste cose terribili dannatamente credibili."