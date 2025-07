Netflix ha cancellato queste due serie alla prima stagione: uccise dal binge-watching

Secondo quanto riportato da Variety, due delle serie appena arrivate su Netflix, Pulse e The Residence, sono state entrambe cancellate. Entrambe le serie sono andate in onda per una sola stagione sullo streamer.

Pulse ha debuttato il 3 aprile con 6,5 milioni di visualizzazioni e l'ingresso nella Top 10 di Netflix, seguite da 8,5 milioni e poi un crollo a 3,2 milioni e 2 milioni di visualizzazioni nelle settimane successive. La serie ha ricevuto una valutazione del 48% su Rotten Tomatoes, con varie critiche che hanno evidenziato "una narrazione mal formattata, una rappresentazione spaventosa delle molestie sessuali e alcuni personaggi insopportabili che non rendono esattamente piacevole la visione".

Come dimostrato anche dai numeri, la serie è stata in qualche modo "uccisa" dal binge-watching, agevolata dalla pratica comune di Netflix di diffondere sulla sua piattaforma tutti gli episodi della stagione. Pulse ha pagato anche il fatto che il suo arrivo in streaming sia coinciso con il finale di The Pitt su HBO Max, con quest'ultimo medical drama lodato molto di più da critica e pubblico.

The Residence non ha fatto centro tra gli abbonati Netflix

The Residence. Uzo Aduba e Randall Park in una scena della serie.

A marzo, The Residence aveva debuttato al secondo posto della Top 10 di Netflix UK, con 6,4 milioni di visualizzazioni. Alla fine ha trascorso quattro settimane all'interno della classifica. La serie ha ottenuto risultati migliori della critica rispetto a Pulse, con un indice di gradimento dell'85% su Rotten Tomatoes.

Pulse, i personaggi durante un'operazione nella serie

La serie è ispirata all'omonimo libro di Kate Andersen Brower. La trama recita: "132 stanze. 157 sospetti. Un cadavere. Un detective selvaggiamente eccentrico. Una cena di Stato disastrosa. The Residence è una screwball whodunnit ambientata al piano di sopra e al piano di sotto della Casa Bianca, tra l'eclettico staff della villa più famosa del mondo".

Secondo alcune analisi degli addetti ai lavori, The Residence avrebbe invece pagato l'arrivo quasi in contemporanea di un'altra serie britannica che invece è risultata tra le più viste di sempre sullo streamer: Adolescence. Probabilmente una struttura più tradizionale, con un episodio a settimana, l'avrebbe potuta aiutare a ottenere più attenzione e quindi il rinnovo.