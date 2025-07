Ironheart: ecco in che modo la scena post-credits sconvolge l'intero MCU

La seconda parte di Ironheart è finalmente arrivata su Disney+, e i momenti finali della storia promettono grandi cambiamenti in arrivo nel Marvel Cinematic Universe.

Come quasi tutti i film e gli show televisivi del MCU, c'è una scena post-credits, ma capire cosa significhi per il futuro è più facile a dirsi che a farsi. Ovviamente non proseguite nella lettura di questo articolo se non volete rovinarvi la sorpresa in quanto seguono SPOILER.

Dopo che Riri Williams gli ha portato via il suo "Cappuccio", Parker Robbins si reca al negozio gestito dalla madre di Zelma Stanton e cerca l'aiuto dell'adolescente. Beh, un aiuto "supremo" che spera lei possa aiutarlo a rintracciare (all'inizio della serie, Zelma menziona di essersi allenata a Kamar-Taj per un certo periodo, quindi probabilmente spera di entrare in contatto con lo Stregone Supremo, Wong).

I piani cancellati per Midnight Sons e Strange Academy

Ironheart

La scena si conclude con il suggerimento di fare un po' di "abracadabra" insieme, e si ha l'impressione che questo sia stato pensato per gettare le basi della serie televisiva Strange Academy, il cui sviluppo era stato detto essere sospeso.

Ironheart: Dominique Thorne

L'idea era presumibilmente che Zelma e Parker si allenassero sotto la guida di Wong, con quest'ultimo che sperava di recuperare la sua anima da Mefisto. Riri Williams potrebbe anche essere parte della nuova serie, ma allo stato attuale delle cose si tratta di un gancio piuttosto confuso che conferma solo l'esistenza di piani per la continuazione delle storie di Parker e Zelma.

Ironheart è rimasto a lungo "congelato" da quando le riprese sono state concluse nel 2022, e da allora molte cose sono cambiate per i Marvel Studios. Si pensa che i Figli della Mezzanotte (Midnight Sons), Blade e forse anche un film su Ghost Rider siano in sviluppo, ma la probabilità che le storie di questi personaggi in streaming continuino in uno qualsiasi di questi film non è altissima. Non ci resta che aspettare e vedere.