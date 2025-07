The Sandman 2: com'è stata accolta la nuova stagione? Ecco il punteggio su Rotten Tomatoes

Sono sbarcati su Netflix i primi sei episodi della seconda stagione di The Sandman, e i critici hanno già iniziato ad esprimere le loro opinioni su quella che sarà la stagione conclusiva dello show.

Rotten Tomatoes mostra al momento una percentuale del 75% basandosi su 16 recensioni. Al di là di come andrà nei prossimi giorni, è evidente che il responso difficilmente sarà simile a quello della prima stagione.

La difficoltà di rendere giustizia al fumetto The Sandman

Dopo le accuse nei confronti di Neil Gaiman era trapelata l'ipotesi che la serie potesse essere cancellata, ma la seconda stagione doveva già essere l'ultima prima dell'inizio delle riprese.

Il problema è che, con una sola stagione rimanente, sarà difficile adattare in maniera adeguata tutto il materiale rimanente e rendere giustizia a tutti gli archi narrativi presenti nel fumetto.

Gwendoline Christie in una scena di The Sandman 2

Ecco la sinossi di The Sandman 2:"Dopo una riunione fatale con la sua famiglia, Sogno degli Eterni (Tom Sturridge) deve affrontare una decisione impossibile dopo l'altra nel tentativo di salvare sé stesso, il suo regno e il mondo della veglia dalle conseguenze epiche dei suoi errori passati. Per rimediare, Sogno dovrà affrontare amici e nemici di lunga data, dèi, mostri e mortali. Ma il cammino verso il perdono è pieno di colpi di scena inaspettati, e la vera assoluzione potrebbe costargli tutto. Basata sull'amata serie a fumetti DC vincitrice di premi, la seconda stagione di The Sandman racconterà l'intero arco narrativo di Sogno fino alla sua emozionante conclusione".

I protagonisti della seconda stagione di The Sandman

Basata sull'omonimo fumetto di Neil Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg ed è stata co-ideata dallo stesso Neil Gaiman, successivamente al centro di una bufera perché accusato di molestie e violenza sessuale.

Una foto della prima stagione di The Sandman

Il cast della seconda stagione di The Sandman è composto da Tom Sturridge, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston, Esmé Creed-Miles, Adrian Lester, Barry Sloane, Patton Oswalt, Vivienne Acheampong, Gwendoline Christie, Jenna Coleman, Ferdinand Kingsley, Stephen Fry, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Razane Jammal, Ruairi O'Connor, Freddie Fox, Clive Russell, Laurence O'Fuarain, Ann Skelly, Douglas Booth, Jack Gleeson, Indya Moore e Steve Coogan.