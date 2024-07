The Walking Dead, Michael Rooker deluso dalla morte del suo personaggio: "Non sanno scrivere"

Michael Rooker e Kevin Costner hanno qualcosa in comune oltre ad essere apparsi insieme nel nuovo film Horizon: Una saga americana - Parte 1. Entrambi sono stati esclusi da popolari show televisivi, ma per Rooker non c'è niente di male ad andare avanti.

Rooker è in parte noto per il ruolo di Merle Dixon, il fratello maggiore del Daryl Dixon di Norman Reedus, nel dramma zombie di successo The Walking Dead. Più di recente, Costner ha recitato nell'acclamata serie Yellowstone prima di abbandonare l'ultima stagione, una mossa che attribuisce a problemi di programmazione con il suo nuovo film.

In una recente conversazione con TMZ, a Rooker è stato chiesto di parlare dell'abbandono di Yellowstone da parte di Costner, paragonandolo al modo in cui ha lasciato personalmente The Walking Dead.

The Walking Dead: The Ones Who Live svela cosa è successo a Rick

La delusione per il licenziamento e Horizon: An American Saga

"Ma tutti noi andiamo avanti", ha detto Rooker. "È quello che facciamo. Siamo attori. Andiamo avanti. Facciamo The Walking Dead, io vengo fatto fuori. Ancora non so perché. Non sanno come scrivere il personaggio! Quindi, vado avanti".

The Walking Dead: Norman Reedus e Michael Rooker in azione nell'episodio Giuda

Rooker ha avuto un ruolo importante in The Walking Dead nei primi anni, in particolare nella prima e nella terza stagione. Poi Merle si è sacrificato nel tentativo di eliminare il Governatore (David Morrissey) nella terza stagione. Nonostante ciò, i fan della serie lo ricordano bene. Rooker ha sottolineato come i fan di Walking Dead gli facciano sapere quanto abbiano amato il suo ruolo di Merle e ha suggerito che anche gli spettatori di Yellowstone continueranno a sostenere Costner.

"Sono ancora lì. I miei fan di The Walking Dead, i fan di Merle Dixon, sono ancora lì. E non c'è niente di male in questo. Sì i fan di Yellowstone ameranno ancora Costner. Andrà tutto bene", ha concluso l'attore.

Diretto da Costner, Horizon: An American Saga - Chapter 1 è la prima parte di una serie di film western. Vista la lunghezza di oltre tre ore Rooker ha suggerito agli spettatori di andare in bagno prima di entrare. Detto questo, ha anche definito il titolo "vero cinema", ritenendo che le persone apprezzeranno il film se gli daranno una giusta possibilità. "È bravissimo in questo film", ha detto Rooker di Costner. "È un regista brillante e ha la capacità di scegliere assolutamente la troupe migliore". Smettetela di aspettare. Andate a vedere il film. Vi piacerà". Horizon: Una saga americana - Capitolo 1 è ora nelle sale.