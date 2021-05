Nomadland ancora in testa a un box office italiano che prova a ripartire

Nomadland: Francis McDormand durante una scena del film

Nomadland conserva la prima posizione al box office italiano per la terza settimana dopo la riapertura dei cinema, seguito dal nuovo film di Woody Allen, Rifkin's Festival. Nomadland, vincitore di tre Oscar tra cui quelli per miglior film, regia e miglior attrice protagonista, incassa altri 186 mila euro arrivando a un totale di 1 milione di euro. Come sottolinea la nostra recensione di Nomadland, la straordinaria Frances McDormand interpreta Fern, una donna che vive nel suo furgone dopo che la sua esistenza è stata sconvolta da una tragedia.

Stabile in seconda posizione il nuovo film di Woody Allen, il divertente Rifkin's Festival, che incassa altri 135 mila euro per un totale di 293 mila euro. Come svela la nostra recensione di Rifkin's Festival, al centro della storia troviamo Mort Rifkin (Wallace Shawn), ex professore e fanatico di cinema sposato con Sue (Gina Gershon), addetta stampa di cinema. Il loro viaggio al Festival del cinema di San Sebastian, in Spagna, è turbato dal sospetto che il rapporto di Sue con il giovane regista suo cliente, Philippe (Louis Garrel), oltrepassi la sfera professionale.

Terzo Minari, epopea di una famiglia coreana trapiantata nelle grandi pianure americane in cerca di fortuna che incassa altri 26.000 euro arrivando a un totale di 201.000 euro. Qui la recensione di Minari, premiato Oscar per la miglior attrice non protagonista per Yoon Yeo-jeong, che incassa altri 30 mila euro arrivando a 161 mila euro totali.

Debutta al quarto posto Il concorso, firmato dalla pluripremiata Philippa Lowthorpe, già regista della serie The Crown e interpretato da Keira Knightley. Il film, ambientato a Londra durante la protesta organizzata dal Movimento di Liberazione delle Donne britannico e in contemporanea con lo svolgimento della cerimonia di incoronazione di Miss Mondo 1970, apre con un incasso di 19.651 euro da 67 sale. Qui trovate la nostra recensione de Il concorso.

Quinta posizione per il film d'animazione Tom & Jerry, diretto da Tim Story, che apre con un incasso di 17.323 euro da 55 sale. In Tom & Jerry si assiste a un ritorno delle rivalità quando il simpatico topolino si trasferisce a New York, nell'hotel più lussuoso e in attesa del 'matrimonio del secolo', obbligando l'organizzatrice delle nozze, la cui carriera riesca di essere rovinata per sempre, ad assumere il gatto Tom con lo scopo di liberarsi di lui. La situazione è inoltre complicata da un ambizioso membro dello staff dell'hotel che cerca di cospirare contro i tre protagonisti.