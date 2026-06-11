Steven Spielberg e Disclosure Day sfidano il box office estivo, ma le previsioni non sono incoraggianti

Steven Spielberg è tornato allo sci-fi con Disclosure Day, uno dei titoli più attesi dell'estate cinematografica 2026 che sta mandando in visibilio milioni di fan in queste ore. Eppure, le prime stime che arrivano dal box office suggeriscono un debutto più prudente del previsto, del tutto in linea (ahimè) con una stagione estiva che finora non ha premiato i grandi blockbuster come gli studios speravano.

Disclosure Day, Steven Spielberg davanti alla prova del box office

Emily Blunt e Josh O'Connor in Disclosure Day

Secondo le proiezioni che arrivano dalla stampa americana, Disclosure Day potrebbe incassare tra i 35 e i 40 milioni di dollari nel primo weekend sul mercato domestico e 65 milioni in quello globale. Un risultato non disastroso, certo, ma nemmeno esaltante per un film diretto da Steven Spielberg, soprattutto se confrontato con Ready Player One, che nel 2018 aveva aperto negli Stati Uniti con 41,7 milioni.

Il dato pesa ancora di più perché arriva in un'estate in cui i grandi kolossal pensati per il pubblico di massa - e super attesi - faticano a imporsi sul serio. The Mandalorian and Grogu, ad esempio, ha debuttato con 81,6 milioni ma ha poi accusato un calo molto forte, mentre Masters of the Universe si è fermato a 29,4 milioni nel suo primo fine settimana, sotto aspettative già non altissime.

In questo scenario, Disclosure Day sembra destinato a diventare una sorta di test definitivo: il pubblico ha davvero perso interesse per l'esperienza in sala (almeno in estate) oppure sono stati i film precedenti a non incuriosire abbastanza?

Il budget aiuta, ma serve il passaparola

Una scena di Disclosure Day

Il film di Spielberg avrebbe un costo di produzione intorno ai 115 milioni di dollari, esclusi marketing e distribuzione. Una cifra importante ma facciamo un confronto con gli altri due film citati e attualmente al cinema: The Mandalorian and Grogu sarebbe costato circa 165 milioni, mentre Masters of the Universe si collocherebbe tra i 170 e i 200 milioni.

Questo significa che Disclosure Day non deve necessariamente fare numeri da record per trovare un equilibrio commerciale. Un'apertura sui 35 milioni sarebbe però comunque un po' "soft", non proprio ciò a cui ambire. Per muoversi su un terreno più solido, il film dovrebbe avvicinarsi almeno ai 50 milioni nel weekend di lancio. Missione possibile? Qualche segnale positivo c'è.

Le prime reazioni critiche parlano infatti di uno Spielberg in grande forma, che ha riunito in un solo film tutti gli ingredienti che lo hanno reso uno dei registi più amati, uno dei pochi in grado di farci sognare davvero. Il punteggio iniziale su Rotten Tomatoes, poi leggermente sceso, era stato tra i più alti per un'opera sci-fi firmata dal regista. Non basterà forse a evocare i fasti di Jurassic Park o Incontri ravvicinati del terzo tipo, ma potrebbe spingere il pubblico adulto e gli appassionati di fantascienza a scegliere la sala, soprattutto nei formati premium come IMAX.

Disclosure Day e la nuova sfida del cinema in sala

Spielberg dietro la macchina da presa

Un altro fattore potrebbe giocare a favore del film: la concorrenza diretta appare meno minacciosa del previsto. I blockbuster già arrivati nelle sale stanno mostrando segnali di rallentamento, lasciando a Disclosure Day l'opportunità di intercettare gli spettatori in cerca di una proposta fantascientifica più originale e ambiziosa. La sfida più grande, tuttavia, potrebbe non arrivare dagli altri film in programmazione, ma dall'evoluzione delle abitudini del pubblico.

Finora l'estate 2026 ha premiato soprattutto horror indipendenti e titoli capaci di parlare a un pubblico giovane, come Obsession e Backrooms. Il grande evento cinematografico, quello che ruota attorno a nomi storici e budget robusti, non sta più garantendo automaticamente sale piene e incassi da record. Steven Spielberg "confermerà o ribalterà" questa situazione?