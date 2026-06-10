Odissea, (anche) i popcorn bucket deludono il pubblico: molti criticano un problema funzionale

Mentre cresce l'attesa per Odissea, il nuovo kolossal firmato Christopher Nolan, Universal ha iniziato a svelare il merchandising che accompagnerà l'uscita del film. Tra gli oggetti più discussi ci sono naturalmente i popcorn bucket, diventati negli ultimi anni una vera e propria attrazione parallela per gli appassionati di cinema. Peccato che molti hanno notato un problema non da poco (anche) per questi oggetti legati al film.

Due oggetti da collezione più che da usare

Universal ha presentato due originali popcorn bucket pensati, disegnati e creati per omaggiare Odissea di Christopher Nolan.

Il primo riproduce una cinepresa IMAX, un omaggio diretto alla tecnologia utilizzata da Nolan durante le riprese e alla sua nota passione per il grande formato. Il secondo, decisamente più legato all'immaginario del film, è invece ispirato al celebre Cavallo di Troia: i popcorn vengono inseriti all'interno della struttura, trasformando il contenitore in una simpatica citazione dell'episodio più famoso dell'epica greca.

Dal punto di vista estetico, entrambe le creazioni hanno attirato l'attenzione dei fan. La cinepresa IMAX è ricca di dettagli e richiama fedelmente il design delle apparecchiature utilizzate nelle sale cinematografiche più prestigiose. Il Cavallo di Troia, invece, gioca apertamente con il tema del film e strizza l'occhio agli appassionati della mitologia classica.

Il problema, però, emerge nel momento in cui si prova a immaginare il loro utilizzo durante una proiezione. Nel caso del cavallo, raggiungere il popcorn nascosto all'interno non sembra particolarmente pratico. Anche il modello a forma di cinepresa, pur essendo più accessibile, appare piuttosto ingombrante da tenere sulle gambe per oltre due ore di film.

Il fenomeno dei popcorn bucket continua a dividere

La discussione si inserisce in un dibattito sempre più frequente tra gli spettatori. Negli ultimi anni i popcorn bucket sono diventati oggetti da collezione sempre più elaborati, spesso pensati per stupire sui social o finire esposti su una mensola piuttosto che accompagnare realmente la visione di un film.

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In questo senso, i contenitori di Odissea rappresentano perfettamente la tendenza attuale: creativi, ricchi di richiami alla pellicola e sicuramente memorabili, ma forse meno funzionali rispetto allo scopo per cui nascono.

Resta comunque difficile immaginare che i fan di Nolan si lascino scoraggiare. Comodi oppure no, questi gadget sembrano destinati a diventare uno dei souvenir più ricercati legati all'uscita del film.