No Time To Die: Apple interessata ai diritti di distribuzione in streaming del film?

Apple, secondo alcune indiscrezioni, vorrebbe ottenere i diritti di distribuzione in streaming di No Time To Die, il nuovo film di James Bond.

No Time To Die potrebbe essere distribuito in streaming su Apple TV+: la notizia, che rappresenterebbe un altro duro colpo agli incassi delle sale cinematografiche, è apparsa online nelle ultime ore su alcuni siti online.

Per ora, tuttavia, non c'è alcuna conferma dalle fonti vicine ai produttori e ai distributori.

Secondo quanto riporta il sito Apple Insider, i vertici di Apple starebbero cercando di ottenere i diritti del nuovo capitolo delle avventure di Bond 25 con l'obiettivo di ottenerne la distribuzione in esclusiva sulla propria piattaforma di streaming, come accaduto con Greyhound, il film con star Tom Hanks. Il franchise dedicato all'agente 007 è di proprietà di MGM e starebbe valutando le opzioni a propria disposizione per No Time to Die, tra cui anche un accordo con Netflix.

L'ipotesi di una distribuzione solo in streaming appare, tuttavia, davvero poco probabile e non resta quindi che attendere ulteriori sviluppi.

No Time to Die, diretto da Cary Fukunaga, annovera nel cast, oltre alla star Daniel Craig, anche Ben Whishaw, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ana de Armas, Ralph Fiennes e Rami Malek nella parte del villain.

La data di uscita nelle sale è attualmente fissata al 2 aprile 2021.