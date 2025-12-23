Natale 2025 in TV: il calendario dei film da guardare dal 24 dicembre al 6 gennaio

Non mancherà Una poltrona per due, e ci sarà naturalmente spazio per Mary Poppins, Biancaneve e tanti altri classici delle feste (maratone comprese): ecco cosa guardare in TV dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Il palinsesto televisivo per il periodo di Natale 2025 è pronto a regalare ancora una volta grandi emozioni. Pur senza particolari novità all'orizzonte: il 24 tornerà quello che Mediaset ha trasformato in un classico delle fesste, Una poltrona per due, la RAI farà ancora una volta incetta di film Disney.

Dalle maratone - Fantaghirò, Il Signore degli Anelli, Harry Potter - fino a quei classici di cui conosciamo ormai le battute a memoria, la parola d'ordine della TV durante le feste invernali è una sola: coccolare il proprio pubblico. E niente in questa direzione è meglio di quei film che potremmo ormai citare a memoria anche a occhi chiusi.

Ecco dunque il calendario dei film in TV che verranno trasmessi dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.

Naturalmente l'elenco subirà modifiche nel corso dei giorni, ogni volta che le reti comunicheranno eventuali aggiunte o cancellazioni nella programmazione.

Mercoledì 24 dicembre: la notte di Una Poltrona per Due e i classici Disney

Una scatenata dozzina: Steve Martin gioisce in una scena

Il 2025 sarà il 28° anno di trasmissione della commedia diretta da John Landis nella sera della vigilia di Natale. Una tradizione che non soltanto Mediaset ha deciso di non interrompere ma che ogni anno è sempre portatrice di buoni ascolti.

Se La7 si affiderà a una grande classico come Indovina chi viene a cena? di Stanley Kramer, Rai 2 riporterà in tv Topolino, Paperino e Pluto, prima di lasciare la prima serata al primo capitolo di Zootropolis.

Ecco i film in onda mercoledì 24 dicembre:

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971) - su Italia1 alle 16:00

Il Grinch - su Italia1 alle 19:30

Serata "Classici Disney": Il Canto di Natale di Topolino/ L'albero di Natale di Pluto/ Paperino, l'inverno e gli orsi - su Rai 2 dalle 21:00

Una poltrona per due - su Italia 1 alle 21:30

Indovina chi viene a cena? - su La7 alle 21:30

Hachiko - Il tuo migliore amico - su Rete4 alle 21:30

Zootropolis - su Rai 2 alle 21:45

Una scatenata dozzina - su Rai2 alle 23:35

The Blues Brothers - su Italia 1 alle 00:02

Big - su Rai2 alle 1:20

Giovedì 25 dicembre: Mary Poppins e i grandi film di Natale in TV

Il Ritorno di Mary Poppins: Emily Blunt in un momento del film

Se nel giorno di Natale non avete la minima intenzione di uscire di casa, in televisione ci sono molte valide proposte per rimanere sul divano dopo la grande abbuffata. Da Mary Poppins (ma non nella sua versione originale del 1964, che trovate su Disney+) fino a Harry Potter, ecco cosa porterà Babbo Natale sui canali in chiaro:

La gabbianella e il gatto - su Italia 1 alle 6:40

Dennis la minaccia - su Italia 1 alle 8:20

Il Grinch (la versione animata del 2018) - su Italia1 alle 13:55

Polar Express - su Italia 1 alle 19:30

Harry Potter e la pietra filosofale - su Italia1 alle 21:30

Serata "Classici Disney": I nipoti di Paperino/ La festa di Pluto/ Paperino e la goccia/ Le esercitazioni di Pippo/ Pluto postino/ Ape di guardia" - su Rai2 alle 21:00

Parenti serpenti - su La7 alle 21:30

Il ritorno di Mary Poppins - su Rai2 alle 21:45

I Tenenebaum - su La7 alle 23:25

Il ritorno della scatenata dozzina - su Rai2 alle 0:05

Soul in 1a visione - su Rai3 alle 21:45

Venerdì 26 dicembre: cosa vedere a Santo Stefano tra Rai e Mediaset

Notting Hill: Julia Roberts e Hugh Grant in una scena

Se la sera precedente ha lasciato il posto alla nuova Mary Poppins in carica, Julie Andrews tornerà in TV il giorno di Santo Stefano con le due commedie che hanno lanciato la carriera di Anne Hathaway.

La7 manderà in onda il film Premio Oscar The Millionaire, mentre Mediaset permetterà di spaziare tra commedia italiana, fantasy e romanticismo.

Pretty Princess - su Rai1 alle 16.40

Serata "Classici Disney - Paperino sonnambulo - Topolino giardiniere - Casa dolce casa - Disastri in cucina - Pattinare che passione - Tutti a tavola" - su Rai2 alle 21:00

The Millionaire - su La7 alle 21:15

Il primo Natale - su Canale 5 alle 22:00

Harry Potter e la camera dei segreti - su Italia 1 alle 21:30

Notting Hill - su Rete4 alle 21:35

La bella e la Bestia (2017) - su Rai3 alle 21:45

Sognando Beckham - su La7 alle 23:35

Principe azzurro cercasi - su Rai1 alle 00:05

Un ciclone in casa - su Rai2 alle 00:00

Love Actually - L'amore davvero - su Rete4 alle 00:13

I Mitchell contro le macchine - su Rai2 alle 1:55

Da sabato 27 a martedì 30 dicembre: Stanley Kubrick e i 35 anni di Mamma, ho perso l'aereo

Mamma ho perso l'aereo: una scena del film

Nei giorni che fanno da ponte tra il Natale e il Capodanno, il piccolo schermo continuerà a regalare visioni d'eccezione. Se riprenderanno, sui canali Mediaset, le soap che accompagnano tutti i pomeriggi, tuttavia saranno la prima e la seconda serata a regalare ancora animazione e commedie. Con piacevoli incursioni nel thriller e nella fanstascienza.

Da Aldo, Giovanni e Giacomo nella serata del 28 dicembre, al grande ritorno di Space Jam lunedì 29, tutti sintonizzati su Italia 1 nella serata del 30 dicembre, quando Kevin McCallister farà irruzione nella prima serata di Italia 1 per celebrare i 35 anni di Mamma, ho perso l'aereo.

Sabato 27 dicembre

Shrek 2 - su Italia 1 alle 21:30

Pinocchio (il film del 2002 di Roberto Benigni) - su RaiMovie alle 21:10

Il club delle prime mogli - su La7 alle 21:15

Assassinio sull'Orient Express - su Rete4 alle 21:30

Qualcosa è cambiato - su La7 alle 23:20

Gremlins 2 - La nuova stirpe - su Italia 1 alle 23:30

Domenica 28 dicembre

L'ispettore Ottozampe e il mistero dei misteri - su Rai Gulp alle 20:30

La banda dei Babbi Natale - su Italia1 alle 21:30

Remì - su RaiMovie alle 22:55

Fuga da Reuma Park - su Italia 1 alle 23:35

2001: Odissea nello spazio - su Rete 4 alle 00:30

Lunedì 29 dicembre

Space Jam - su Italia 1 alle 13:55

Vita da gatto - su Rai 3 alle 21:20

Will Hunting - Genio ribelle - su Italia 1 alle 21:20

Non ci resta che piangere - su Rete 4 alle 21:30

Martedì 30 dicembre

La casa dei fantasmi - su Rai 2 alle 21:20

Mamma ho perso l'aereo - su Italia 1 alle 21:20

Mercoledì 31 dicembre: in TV non ci sono solo i concertoni di San Silvestro

Non solo musica nell'ultimo giorno del 2025: i canali in chiaro proporranno film per tutti coloro che non hanno la minima intenzione di ascoltare come ogni anno le vecchie glorie della musica esibirsi sui palchi delle reti ammiraglie.

Rai 2, che nella prima serata riporta in TV uno dei classici Disney più amati nella sua versione originale, continua spingendosi fin nella commedia-horror.

Lilli e il Vagabondo - su Rai2 alle 21:20

Jumanji - The next level - su Rai2 alle 22:45

Il mistero della casa del tempo - su Rai2 alle 0:50

Giovedì 1° gennaio 2026: i film per iniziare l'anno nuovo

Killers of the Flower Moon: Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone nella prima foto

Dopo le cene e le feste della sera precedente, il giorno di Capodanno è quello che generalmente chiunque (o quasi) passa in casa. I palinsesti saranno arricchiti da film per tutta la famiglia, ma la scelta più coraggiosa, fino a questo momento, è certamente quella di Rai 3, che nella prima serata del primo giorno dell'anno manderà in onda Killers of the Flower Moon, il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone e Jesse Plemons.

Lassie torna a casa - su Rai1 alle 17:05

Biancaneve e i sette nani - su Rai1 alle 21:30

Jurassic Park - La rinascita - su Sky Cinema Uno alle 21:15

Killers of the Flower Moon - su Rai3 alle 21:20

Biancaneve (la versione live-action del 2012) - su Rai1 alle 23:10

Da venerdì 2 a martedì 6 gennaio: tante proposte per tutta la famiglia

Il ragazzo e l'airone: un frame del film

Mentre si vanno ancora componendo i palinsesti dei primi giorni del nuovo anno, tra i film che possiamo già annunciare ci sono certamente due prime TV: Crudelia, il film Disney con Emma Stone, e Il ragazzo e l'airone, l'ultimo diretto da Hayao Miyazaki.

Forte del successo di Sandokan (disponibile in streaming su RaiPlay), il 6 gennaio arriverà sulla RAI anche The Land of Dreams, esordio alla regia di Nicola Abbatangelo.

Venerdì 2 gennaio

Lassie - Una nuova avventura - su Rai 1 alle 17:05

Crudelia - su Rai2 in 1a visione alle 21: 30

Lunedì 5 gennaio

Il ragazzo e l'airone - su Rai 3 in 1a visione alle 21:20

Martedì 6 gennaio

Genitori in trappola - su Rai 2 alle 21:30

Togo - Una grande amicizia - su Rai 2 alle 22:45

The Land of Dreams - su Rai 3 in 1a visione alle 21:20

Le maratone: il 2026 comincia nel segno di Fantaghirò

Alessandra Manrtinez in Fantaghirò

Ha fatto sognare milioni di telespettatori tra il 1991 e il 1996, e anche in questo vacanze invernali 2025 Mediaset non può non riproporre Fantaghirò, la saga fantasy diretta da Lamberto Bava con protagonista Alessandra Martines. Questa volta sarà una vera e propria maratona, trasmessa dal canale TwentySeven: orario di partenza le 19:20 del 31 gennaio, per finire poi nella notte fonda di Capodanno.

Fantaghirò - mercoledì 31 dicembre ore 19:20

Fantaghirò 2 - mercoledì 31 dicembre ore 21:50

Fantaghirò 3 - giovedì 1° gennaio ore 00:00

Fantaghirò 4 - giovedì 1° gennaio ore 2:00

Fantaghirò 5 - giovedì 1° gennaio ore 3:40

La compagnia dell'Anello: un'immagine di Elijah Wood

Se si parla di maratone, non può mancare naturalmente la trilogia colossal fantasy diretta da Peter Jackson, tratta dell'omonimo romanzo di J. R. R. Tolkien. Il Signore degli Anelli tornerà in TV anche nel 2025 sul canale 20 di Mediaset con la seguente programmazione: