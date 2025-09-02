Zootropolis 2, nuove immagini svelano nuovi personaggi dal profilo ufficiale di Disney

Dopo quasi un decennio di attesa, Zootropolis torna con un secondo capitolo che promette di ampliare l'universo della città animale più amata dagli spettatori. Le prime immagini rilasciate da Disney svelano volti nuovi e scenari scintillanti, accendendo la curiosità dei fan in vista dell'uscita ufficiale nelle sale.

Zootropolis 2: un sindaco carismatico e una festa da ricordare

Le nuove foto ufficiali rivelano alcuni dei personaggi inediti di Zootropolis 2: in primo piano c'è il nuovo sindaco della metropoli, Mayor Winddancer, doppiato da Patrick Warburton, già noto per Le follie dell'imperatore e Family Guy.

Winddancer eredita la poltrona dopo il crollo politico di Leodore Lionheart e Bellwether, i due ex leader arrestati nel primo capitolo. La sua figura, introdotta durante un'intervista alla stampa, sembra voler incarnare un'autorità più sicura, ma resta da capire se saprà davvero mantenere l'ordine in una città sempre in bilico tra pregiudizi e convivenza civile.

La seconda immagine porta invece lo spettatore dentro un ricevimento elegante, dove Judy Hopps e Nick Wilde si muovono tra tavoli decorati e ospiti illustri. Qui incontrano la Bearoness Bear, un'orso aristocratica doppiata da Yvette Nicole Brown, che presta la sua voce anche a un altro personaggio del film: l'energica paramedica Otter.

L'atmosfera scintillante della festa suggerisce che la commedia si intreccerà ancora una volta con il giallo, mentre i due protagonisti si troveranno invischiati in un enigma collegato all'arrivo di un serpente velenoso in città. "Dopo aver risolto il caso più grande della storia di Zootropolis, Judy e Nick capiscono che la loro partnership non è solida come pensavano, soprattutto quando vengono iscritti a un programma di consulenza per coppie in crisi", recita la sinossi ufficiale.

Un indizio che il cuore del racconto non sarà soltanto l'investigazione, ma anche la tenuta del loro legame.

Un cast corale tra ritorni e novità

Alla regia tornano Jared Bush e Byron Howard, già dietro a Encanto, con Bush anche in veste di sceneggiatore. Il sequel arricchisce il suo mondo con un cast vocale che mescola veterani e new entry di spicco.

La locandina di Zootropolis 2

Tra i volti nuovi spiccano Ke Huy Quan nel ruolo del serpente Gary De'Snake, Quinta Brunson come la brillante Dr. Fuzzby e Fortune Feimster che darà vita a Nibbles. A completare il quadro, una serie di ritorni amatissimi: Shakira di nuovo nei panni della popstar Gazelle, Idris Elba come il severo Chief Bogo, Jenny Slate come l'infida Bellwether, Alan Tudyk nei panni dell'imprevedibile Duke Weaselton e Raymond Persi come il bradipo Flash, ormai icona virale del franchise.

La produzione porta la firma di Yvett Merino e promette di mantenere intatta la miscela che aveva decretato il successo del primo capitolo: ironia tagliente, riflessione sociale e ritmo da crime story mascherata da favola. La sfida più grande sarà quella di bilanciare il ritorno dei personaggi storici con l'ingresso delle nuove figure, senza disperdere la forza del duo Judy-Nick.

L'arrivo in sala del 26 novembre si preannuncia dunque come una tappa imperdibile per vecchi fan e nuove generazioni di spettatori.