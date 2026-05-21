Matt Damon, dopo Odissea sostituirà Ryan Gosling nel nuovo film dei Daniels

Dopo il successo di Everything Everywhere All at Once, i Daniels avrebbero dovuto avere Gosling come protagonista del loro prossimo progetto, ma l'attore ha poi abbandonato

Matt Damon è in trattative per recitare nel prossimo film dei registi di Everything Everywhere All at Once, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, in arte i Daniels.

L'attore, che questa estate vedremo nei panni di Ulisse nell'attesissimo Odissea di Christopher Nolan, è stato chiamato a sostituire un altro interprete attualmente sulla cresta dell'onda.

L'Ultima Missione: Project Hail Mary: Ryan Gosling in un frame

L'abbandono di Ryan Gosling per divergenze creative

Il suo nome è stato preso in considerazione per il ruolo da protagonista dopo che Ryan Gosling, che era stato in lizza per la parte, ha abbandonato il progetto a causa di divergenze creative e conflitti di calendario.

I dettagli della trama rimangono segreti, mentre la produzione dovrebbe iniziare a Los Angeles quest'estate. La Universal, che finanzia il film ancora senza titolo, ha recentemente posticipato la data di uscita dal 12 giugno 2027 al 19 novembre dello stesso anno.

Odissea: Matt Damon sul campo di battaglia

Matt Damon sarà il volto dell'estate con Odissea

L'attore sarà prossimamente protagonista del film storico-epico del regista Christopher Nolan, in uscita nelle sale a luglio. Damon interpreta Ulisse, re di Itaca, e la storia racconta il suo lungo e pericoloso ritorno a casa dopo la guerra di Troia. Tom Holland interpreta suo figlio Telemaco, mentre Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron e Jon Bernthal completano il cast.

Secondo Deadline, Damon - che aveva in programma una meritata pausa dopo le riprese di The RIP - Soldi sporchi e appunto Odissea - ha incontrato di recente Kwan e Scheinert per discutere del film dei Daniels, dando al duo un'approvazione di massima. Se dovesse andare in porto l'accordo per la partecipazione di Damon, le riprese, inizialmente previste per l'estate, avranno inizio non appena l'attore, molto richiesto, avrà terminato il tour promozionale per l'imminente kolossal di Nolan.

Everything Everywhere All At Once: Michelle Yeoh in una scena d'azione

I Daniels, dal cinema indie al successo mondiale

Questo film è il primo dei Daniels da quando Everything Everywhere All at Once ha riscosso un enorme successo di critica e di pubblico, incassando oltre 100 milioni di dollari al botteghino e aggiudicandosi sette Oscar, tra cui quello per il miglior film.

Il film vedeva Michelle Yeoh nei panni di una proprietaria di una lavanderia a gettoni in difficoltà che, mentre viene sottoposta a una verifica fiscale, scopre di dover entrare in contatto con le versioni di se stessa provenienti da universi paralleli per impedire una distruzione catastrofica. I Daniels avevano debuttato alla regia con Swiss Army Man del 2016, una commedia fantasy con Paul Dano e Daniel Radcliffe nei panni di un cadavere flatulento.