I migliori film di Natale 2025 al cinema. Cosa vedere in sala durante le festività

Corsa a due tra Avatar e Checco Zalone per imporsi come campione di incassi al botteghino, ma l'ampia scelta natalizia prevede animazione, commedie, drammi e biopic musicali.

Natale coraggioso o sottotono? Difficile da stabilire in un'annata in cui i distributori scommettono su titoli meno roboanti, discostandosi (momentaneamente) dalla tradizione delle commedie scollacciate, dalle storie d'amore più sdolcinate e dai film per famiglie. Assente Pixar, che nel 2025 ha realizzato un unico film, Elio, uscito in estate, Disney ha scelto saggiamente di anticipare a fine novembre l'uscita dell'atteso Zootropolis 2, il cui debutto ha infranto una pioggia di record e ha campo libero per macinare incassi fino a Natale.

Checco Zalone in Buen Camino

A una prima occhiata i titoli forti che si contenderanno il botteghino natalizio sono tre. Su tutti svetta Avatar: Fuoco e Cenere, il nuovo capitolo della saga di James Cameron che probabilmente fagociterà il grosso degli incassi. Sul versante comico, a cinque anni di distanza da Tolo Tolo ritroviamo in sala, proprio a partire dal 25 dicembre, Checco Zalone. Per essere certo di tornare a essere il campione di incassi di un tempo, il Re Mida della risata è tornato a collaborare col regista Gennaro Nunziante dopo una breve parentesi dietro la macchina da presa. Terzo potenziale blockbuster, che però sarà al cinema già dall'11 dicembre, è il colossal bellico Norimberga, che ricostruisce lo storico processo a cui furono sottoposti i gerarchi nazisti avvalendosi di un caste di stelle dominato dalla carismatica interpretazione di Russell Crowe nei panni del Maresciallo del Reich Hermann Göring.

Archiviati i blockbuster, largo alle chicche meno note

C'è chi non cerca altro che farsi scaldare il cuore da una piccola storia familiare come Gioia mia, che racconta una relazione tra un bambino e l'anziana zia in un viaggio alla scoperta dei segreti di famiglia sotto il sole della Sicilia, e chi invece apprezzerà la delicata animazione del francese La piccola Amelie o dello slavo Tony, Shelley e la luce magica. E a proposito di animazione, gli anime avranno un posto d'onore questo Natale con l'arrivo al cinema di Jujutsu Kaisen: Esecuzione, nelle sale dall'8 dicembre, uscita evento che unisce il finale della seconda stagione della serie anime, il cosiddetto 'incidente di Shibuya', con i primi due episodi della terza stagione. Sempre dal Giappone arriva Lupin the IIIRD - The Movie: La Stirpe Immortale, primo lungometraggio 2D di Lupin ad arrivare al cinema in trent'anni che riporta al centro dell'attenzione l'amata creazione di Monkey Punch.

Kate Hudson e Hugh Jackman si esibiscono in Song Sung Blue

Tanti drammi e poche commedie quest'anno, ma per gli amanti di Aldo, Giovanni e Giacomo è già in sala Attitudini: nessuna, scoppiettante documentario che ricostruisce la carriera del trio con il contributo di voci illustri. Risate garantite made in Italy. L'esplorazione del trauma è, invece, al centro della nuova fatica da attore di Benedict Cumberbatch che, ne L'ombra del corvo interpreta un padre incapace di superare la perdita della moglie.

Drammi e intrecci familiari anche al centro del Leone d'Oro dell'ultima edizione della Mostra di Venezia, Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch. Per gli amanti di Hugh Jackman e del pop-rock-folk di Neil Diamond si consiglia la visione di Song Sung Blue - Una melodia d'amore, storia della celebre tribute band di Diamond Lightning & Thunder, che vede la star di Wolverine affiancata da una splendente Kate Hudson. Questa è solo una piccola parte dei migliori film di Natale 2025. Scopriamoli insieme in un breve excursus.

Film di animazione

Jujutsu Kaisen: Esecuzione

Una serie anime che è diventata un fenomeno mondiale. Un film evento che fa da ponte tra la seconda e la terza stagione. Un regalo per gli appassionati grazie a uno degli archi narrativi più emozionanti che ci trascinano a Shibuya durante i festeggiamenti di Halloween, in uno scontro tra stregoni e altre creature maledette. Se volete conoscere i dettagli dell'incidente di Shibuya e i segreti del popolarissimo anime distribuito da Sony non vi resta che recarvi al cinema. Uscita: 8 dicembre

Lupin the IIIRD - The Movie: La Stirpe Immortale

Lupin e il suo team in Lupin the IIIRD - The Movie: La Stirpe Immortale

Una nuova scatenata avventura di Lupin che vede il celebre ladro intrappolato con i compari Fujiko, Jigen e Goemon su un'isola sperduta in mezzo all'oceano. L'aereo che li doveva condurre a impossessarsi di un incredibile tesoro è precipitato lasciandoli in balia dell'isola deserta con l'ispettore Zenigata al seguito. Diretto dal maestro Takeshi Koike e distribuito da Anime Factory, l'iconico personaggio creato da Monkey Punch torna in versione 2D riproponendo lo stile vivace e disinvolto e un look grafico rinnovato.

Uscita: 11 dicembre

Tony, Shelley e la luce magica

La magia dell'animazione in stop-motion per una fiaba che arriva dall'Europa dell'Est. Prodotto da Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, il film di Filip Posivac è una parabola morale sulla diversità e sulla capacità di superare i propri limiti. Tony, il protagonista, è dotato di uno speciale potere: al buio risplende. I genitori, ossessionati dal mondo esterno, lo tengono chiuso in casa, ma quando Tony incontra l'eccentrica Shelley per lui tutto cambia. Un viaggio allo scoperta di se stessi e del mondo perfetto per le festività natalizie. Uscita: 18 dicembre

Un topolino sotto l'albero

E decisamente natalizio è lo scatenato film per famiglie realizzato in tecnica mista, co-produzione Norvegia/Germania, che racconta il Natale di una famiglia di topi che dimorano in una gigantesca casa di campagna. Mentre su preparano a celebrare il Natale con canti, dolci, tavola apparecchiata e tradizioni varie, la quiete dei topini viene disturbata dall'arrivo degli umani. i tentativi dei roditori di liberarsi dei chiassosi e disordinati padroni di casa darà vita a divertenti gag.

Uscita: 18 dicembre

La piccola Amelie

Un'immagine de La piccola Amelie

Consigliato per chi ama sognare il film d'animazione francese tratto dal libro autobiografico di Amélie Nothomb Metafisica dei tubi. Con una grafica vivace e coloratissima, la pellicola diretta a quattro mani da Liane-Cho Han e Maïlys Vallade racconta i primi anni di vita della piccola Amelie, bambina belga che si ritrova in Giappone al seguito della famiglia e compie le prime incredibili scoperte guidata dalla sua sfrenata curiosità e dalla dolce tata giapponese Nishio-san.

Uscita: 1 gennaio

SpongeBob - Un'avventura da pirati

La spugna più popolare del grande schermo torna in un'avventura piratesca tutta da ridere. Diretto da Derek Drymon il film vede ancora una volta protagonista il giallo SpongeBob che, per dimostrare al signor Krabs di possedere uno spirito da avventuriero si mette in viaggio alla ricerca del temuto Olandese volante, leggendario pirata fantasma degli abissi. Il viaggio verso regioni inesplorate e abissi oscuri condurrà SpongeBob e i suoi amici (e gli spettatori con loro) a incredibili scoperte.

Uscita: 1 gennaio

Film italiani

Attitudini: nessuna

Aldo, Giovanni e Giacomo in una scena marittima

Come è avvenuto il magico incontro tra i membri del trio capostipite della comicità italiana composto da Aldo Baglio, Giacomo Poretti e Giovanni Storti? Imperdibile per gli estimatori del trio il documentario di Sophie Chiarello, di cui parliamo approfonditamente nella nostra recensione di Attitudini: nessuna, che ricostruisce la carriera di Aldo, Giovanni e Giacomo in un collage di storie, ricordi, gag e sfottò costellato dalle voci dei tre protagonisti e di amici e collaboratori, dalla Gialappa's Band a Marina Massironi. Tra teatro, televisione e cinema i tre attori si mettono a nudo ricostruendo la storia della loro eccezionale ascesa.

Uscita: 4 dicembre

Brunello il visionario garbato

Sulla carta è decisamente poco natalizio, ma la firma del premio Oscar Giuseppe Tornatore è senza dubbio motivo d'interesse per il documentario su Brunello Cucinelli distribuito da 01 Distribution. Stilista e imprenditore italiano "umanista", Cucinelli ha fondato la sua azienda divenuta un 'eccellenza italiana nel mondo specializzandosi nella lavorazione del cachemire colorato. Più docufiction che documentario tout court, il film di Tornatore ricostruisce la vita di Cucinelli attraverso testimonianze, assemblaggio di materiali d'archivio e parti ricostruite con l'aiuto di attori tra cui l'interprete della serie Netflix Il Gattopardo Saul Nanni, che interpreta l'imprenditore da giovane.

Uscita: 9 dicembre

Gioia mia

Prendete un bambino undicenne cresciuto a pane, telefonino e Playstation. Allontanatelo dalla sua casa, al Nord, per trascorrere l'estate nell'assolata Sicilia insieme a una zia molto speciale. il risultato è una pellicola divertente e toccante, un viaggio nella memoria personale e collettiva ambientato in una location unica, un caseggiato vitale e pieno di sorprese che non ha nulla da invidiare a quelli di Ferzan Ozpetek, nell'opera prima rivelazione di Margherita Spampinato. Uscita: 11 dicembre

Primavera

Michele Riondino e Tecla Insolia nel biografico Primavera

Ancora un esordio, decisamente ambizioso. Dopo essersi imposto come come uno tra i più visionari e rivoluzionari registi di opera lirica, Damiano Michieletto sbarca sul grande schermo con una storia che omaggia la sua città, Venezia, e uno dei suoi più grandi compositori. Il film, liberamente tratto dal romanzo di Tiziano Scarpa Stabat Mater, racconta l'incontro tra Antonio Vivaldi, interpretato da un brillante Michele Riondino, e una promettente allieva violinista orfana che ha il volto di Tecla Insolia a cui è permesso esibirsi solo nell'orfanotrofio. Ma questo incontro "musicale" cambierà il corso delle loro esistenze.

Uscita: 25 dicembre

Buen Camino

Checco Zalone torna alla grande con una commedia che fonde il suo humor caustico e irriverente a una storia edificante dotata di morale. Nel film diretto da Gennaro Nunziante Zalone non si scomoda neanche a cambiare il suo nome interpretando una sua versione pigra e arricchita, dedicata a lussi sfrenati e ai piaceri della vita. Ma un giorno l'ex moglie lo avvisa che la figlia adolescente Crystal ("come le bollicine") è sparita. Checco si metterà sulle sue tracce finendo per intraprendere - alla sua maniera - il cammino di Santiago di Compostela per provare a recuperare il rapporto con la figlia. Uscita: 25 dicembre

Ultimo schiaffo

Dopo il successo di Zoran, il mio nipote scemo, Matteo Oleotto torna a raccontare le eccentricità della provincia del Nordest con una dark comedy quasi natalizia che strizza l'occhio ai fratelli Coen. Al centro della storia, che vede tra gli interpreti anche Giuseppe Battiston, due fratelli che cominciano a non sopportare più il gelido clima del loro paesello e sognano di andarsene. L'occasione arriverà con la scomparsa del cane Marlowe, che li spingerà a simulare un rapimento per incassare il bottino e squagliarsela. Ma le cose non andranno come previsto. Uscita: 8 gennaio

Film drammatici

Norimberga

La grande Storia diventa materia spettacolare nelle mani di James Vanderbilt. Lo sceneggiatore di The Amazing Spider-Man coglie la palla al balzo realizzando il suo progetto della passione, il racconto del processo di Norimberga, con la complicità di un manipolo di star capitanate da un impressionante Russell Crowe. Imponente nel corpo e nello spirito, l'attore premio Oscar offre una performance tanto convincente e carismatica di rischiare di farci parteggiare per il suo Hermann Göring, uno degli spietati ufficiali delle SS a capo della Soluzione Finale. Grande spettacolo e momenti di profonda umanità in una pellicola costruita per appassionare e coinvolgere che vede nel cast anche Rami Malek, Michael Shannon, Colin Hanks e Richard E. Grant.

Uscita: 11 dicembre

L'ombra del corvo

Benedict Cumberbatch dipinge ne L'ombra del corvo

In attesa di tornare a indossare i panni del Doctor Strange nel Marvel Cinematic Universe, Benedict Cumberbatch si concede una parentesi decisamente drammatica. Nel film di Dylan Southern tratto dal romanzo di Max Porter Il dolore è una cosa con le piume, l'attore inglese interpreta un padre distrutto dal dolore dopo la morte improvvisa della moglie che prova a tirare avanti per i due figlioletti. Nelle loro vite irrompe un'enigmatica creatura, un corvo parlante, che li spinge a fare i conti con la loro sofferenza per trovare la forza di andare avanti. Uscita: 11 dicembre

Vita privata

Jodie Foster si concede un'incursione nel thriller psicologico nella pellicola firmata da Rebecca Zlotowski che si concentra sui dubbi di una psichiatra nati dopo il suicidio di una paziente. Travolta dal senso di colpa, la donna inizia a sospettare che dietro il decesso si nascondano segreti inconfessabili e inizia a indagare per saperne di più. L'attrice premio Oscar è supportata da un cast francese di altissimo livello (il film è ambientato in Francia) composto da Virginie Efira, Mathieu Amalric, Daniel Auteuil e Vincent Lacoste.

Uscita: 11 dicembre

The Teacher

Un intenso primo piano del protagonista di The Teacher Saleh Bakri

Uno sguardo sul punto di vista palestinese su ciò che accade in Cisgiordania, tra violenze, devastazioni e ingiustizie perpetrate ai danni degli abitanti della regione da parte dei coloni israeliani. Un'altra opera prima, firmata dalla regista e produttrice Farah Nabulsi, racconta la lotta quotidiana di un insegnante (interpretato dal carismatico Saleh Bakri) per salvare i ragazzi attraverso l'istruzione. Nonostante i suoi sforzi, l'uomo verrà trascinato nel conflitto israelo-palestinese in quanto parte di una realtà che non trova pace. Nel film compare anche Imogen Poots nei panni di una volitiva cooperante. Uscita: 11 dicembre

Father Mother sister Brother

Forte del Leone d'Oro conquistato all'ultima Mostra di Venezia, Jim Jarmusch torna alla grande con un film incentrato sui rapporti familiari che abbiamo analizzato nella nostra recensione di recensione di Father Mother Sister Brother. Il film a episodi si concentra su tre luoghi diversi per raccontare le relazioni tra tre famiglie: in un'anonima cittadina degli Stati Uniti d'America nord-orientali, un fratello e una sorella fanno visita all'eccentrico padre; a Dublino, le due figlie di un'austera scrittrice vanno a trovarla per il loro appuntamento annuale di fronte a una tazza di tè; a Parigi, due gemelli si ritrovano a gestire l'appartamento dei genitori dopo la loro morte. Supercast che vanta la presenza di Cate Blanchett, Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling e Indya Moore.

Uscita: 11 dicembre

Monsieur Aznavour

Tahar Rahim, sempre più bravo e carismatico, si misura con un mito della canzone francese, Charles Aznavour, raccontando gli albori della carriera del Frank Sinatra di Francia. Una storia coinvolgente costruita ad hoc per celebrare il mito d'Oltralpe che ha tutte le carte in regola per essere apprezzata anche dal pubblico nostrano. Uscita: 11 dicembre

Fantasy, thriller, horror

Avatar: Fuoco e Cenere

James Cameron si prepara a rivoluzionare l'esperienza della visione cinematografica con il terzo capitolo della sua saga sci-fi, che mira ad alzare l'asticella dello sviluppo tecnologico a ogni nuova avventura. Stavolta il ritorno nel regno di Pandora ci porterà a conoscere il lato oscuro del pianeta alieno trascinandoci in un conflitto intestino tra Na'Vi con l'apparizione del Popolo della Cenere. Il Na'vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na'vi Neytiri (Zoe Saldaña) e i loro figli dovranno combattere per la salvezza in un'avventura mozzafiato che si prepara a fare incetta di incassi.

Uscita: 17 dicembre

Una di famiglia - The Housemaid

A stimolare la curiosità del pubblico meno tradizionalista arriva in sala il 1 gennaio il gusto thriller di Paul Feig che prevede uno scontro in stile 'Eva contro Eva' tra le primedonne Sydney Sweeney e Amanda Seyfried. In bilico tra dark comedy e satira sociale, il film vede Sweeney nei panni di Millie, giovane donna in fuga dal proprio passato che accetta un impiego come domestica nella sfarzosa villa di Nina (Amanda Seyfried) e Andrew Winchester (Brandon Sklenar). Ben presto, però, Millie si rende conto che quello che le era apparso come il lavoro dei sogni si rivelerà un incubo di bugie, menzogne e ricatti. Da gustare anche solo per la divertente performance di Amanda Seyfried versione isterico-passivo-aggressiva. Uscita: 1 gennaio

No Other Choice - Non c'è altra scelta

Una satira acuta e lucidissima sul mondo del lavoro contemporaneo, un mix di generi geniale che dimostra la forma fantastica del regista Park Chan-wook. Colpi di scena a ripetizione analizzati nella nostra recensione di No Other Choice per raccontare la ricerca di un impiego di un padre di famiglia pronto a tutto pur di impedire che i suoi cari siano costretti a rinunciare al loro tenore di vita nella Corea contemporanea. Attualissimo e diabolicamente divertente.

Uscita: 1 gennaio

Five Nights at Freddy's 2

Tra le uscite natalizie l'unico vero horror - nel senso tradizionale del termine - è il sequel Blumhouse Five Nights at Freddy's 2. Niente di nuovo sotto il sole. Josh Hutcherson torna nei panni dell'ex guardia di sicurezza Mike. Un anno dopo i fatti del primo film le storie sull'accaduto sono state trasformate in una leggenda locale e Mike ha nascosto alla sorellina la verità sul destino dei suoi amici animatronici. Ma il tentativo della piccola di ricongiungersi coi personaggi scatenerà una serie di eventi terrificanti che porteranno a galla un orrore a lungo dimenticato. Ne parliamo più approfonditamente nella nostra recensione di Five Nights at Freddy's 2.

Uscita: 4 dicembre

Film romantici

Eternity

Miles Teller ed Elizabeth Olsen in spiaggia in una scena di Eternity

La nostra recensione di Eternity racconta l'eccentrica commedia romantica di David Freyne interpretata da un trio d'eccezione composto dalle star Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner che ha inaugurato il Torino Film Festival. Distribuito da I Wonder Pictures, il film si concentra su Joan, fresca di decesso, a cui viene concessa una settimana di tempo per decidere se passare l'eternità con suo marito, deceduto pochi giorni prima di lei, o col suo primo amore, che la aspetta nell'aldilà da ben 67 anni. Un triangolo amoroso "mortale" si sviluppa mentre il tempo scorre e Joan deve affrettarsi a scegliere con chi trascorrere l'eternità. Uscita: 4 dicembre

Song Sung Blue - Una melodia d'amore

Quando la musica salva la vita. Lo scoppiettante biopic musicale scritto, diretto e prodotto da Craig Brewer si concentra sul duo dei Lightning & Thunder, tribute band di Neil Diamond composta da marito e moglie. A interpretare il duo una coppia di star che non è cetro estranea al mondo della musica. Hugh Jackman presta la sua ugola a Mike Sardina, sosia vocale di Diamond, mentre Kate Hudson interpreta l'energica Claire nel racconto del coronamento del loro sogno d'amore e di musica. Uscita: 8 gennaio