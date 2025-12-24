In Zootropolis c'è un curioso dettaglio che cambia in base al Paese in cui ti trovi

Arriverà in prima visione stasera su Rai 2, alle 21:30. l'apprezzato film animato Zootropolis, di cui i fan stanno applaudendo il sequel in queste settimane nelle sale cinematografiche.

Il mondo creato per la storia di Nick e Judy contiene infatti molte citazioni cinematografiche, riferimenti e dettagli curiosi tutti da scoprire.

Il segreto dei cinegiornali: quel dettaglio che cambia nelle versioni internazionali

Tra gli easter egg inseriti nel film, oltre a citazioni di film come Frozen - Il regno di ghiaccio e La sirenetta, o parodie di brand famosi, c'è anche un elemento che cambia in ogni versione internazionale di Zootropolis.

Nel lungometraggio c'è spazio per alcuni passaggi legati al notiziario dell'emittente televisiva ZNN. In ogni nazione, tuttavia, i reporter sono di una specie diversa. Negli Stati Uniti, Canada, Francia, Messico e Russia il giornalista del tg si chiama Peter ed è un alce. Nel Regno Unito appare invece un corgi, in Giappone un orsetto lavatore (nella versione giapponese è "tanuki", appellativo che in One Piece viene spesso riferito a Chopper), in Cina un panda, e nella versione brasiliana c'è un giaguaro.

In Australia, inoltre, c'è un koala che ha la voce del cantante David Campbell.

Ecco un video che riassume le varie versioni:

Una storia d'amicizia e crescita: la sinossi di Zootropolis

Zootropolis: un'immagine del film d'animazione

Il film Zootropolis (di cui potete leggere la nostra recensione) racconta una storia ambientata in un mondo in cui gli animali convivono in modo pacifico. La coniglietta Judy Hopps è una poliziotta di campagna che sogna di lavorare per la polizia. Realizzare il suo sogno, tuttavia, il lavoro non si rivela come l'aveva immaginato, almeno all'inizio. Judy viene infatti relegata al ruolo di ausiliario del traffico e Capitan Bogo dubita del suo potenziale a causa delle sue dimensioni.

A Zootropolis, nel frattempo, iniziano ad avvenire delle scomparse misteriose e Judy, dopo aver incontrato la volpe Nick Wilde, si ritrova coinvolta nella situazione e inizia a indagare.

Tra l'intrepida poliziotta e l'irriverente criminale si stabilisce in fretta un legame che cambierà radicalmente la vita di entrambi i personaggi.