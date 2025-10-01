Zootropolis 2, il regista giustifica il gap di 9 anni dal primo film: "Non eravamo obbligati a fare un sequel"

Jared Bush, sceneggiatore e co-regista di Zootropolis 2, ha spiegato il motivo del periodo di quasi dieci anni trascorso dal primo film, uscito nel 2016, al sequel.

Il primo capitolo fu un enorme successo globale, con oltre 1 miliardo di dollari incassato in tutto il mondo e l'Oscar al miglior film d'animazione.

Perché sono trascorsi nove anni per il sequel di Zootropolis?

"Non c'è una formula precisa, direi, mentre guardiamo al futuro e decidiamo quali storie raccontare" ha spiegato Bush in merito al tempo trascorso tra un film e l'altro "Tutto nasce davvero dalla passione dei filmmaker. Direi che siamo molto fortunati a essere circondati da persone brillanti che vogliono creare cose, e a volte vogliono creare qualcosa di completamente nuovo e originale. E a volte, credo, come nel caso di questo film, amiamo questo mondo".

Un'immagine di Zootropolis

Secondo il regista, a volte c'è un equivoco sul processo di realizzazione di un sequel: "Penso che a volte la gente fraintenda il motivo per cui lo facciamo. Lo amiamo. Non c'è un editto del tipo 'sequel, non sequel'. Credo che da molto tempo non vedessimo l'ora di tornare in questo mondo e continuare queste storie, ed è davvero, davvero divertente. Mentre guardiamo al futuro, avremo sempre bisogno di storie originali, penso che Zootropolis ne sia un ottimo esempio ma credo che ora ci sia un fattore nostalgia e qualcosa per cui il pubblico dice che vuole passare del tempo con quei personaggi che amiamo. E penso che anche questo sia importante da ascoltare".

Il successo del primo Zootropolis

Uscito nel 2016, Zootropolis segue le vicende della coniglietta Judy Hopps (Ginnifer Goodwin), che si trasferisce nella grande città di Zootropolis per cercare di diventare una poliziotta. Finirà per lavorare con una volpe truffaldina di nome Nick Wilde (Jason Bateman) e svelare una cospirazione che coinvolge tutta la città.

Zootropolis 2 uscirà nelle sale il 26 novembre con il ritorno di Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba, Tommy Chong, Shakira e Alan Tudyk, con le new entry Ke Huy Quan, Fortune Feimster, Quinta Brunson, Jean Reno, Patrick Warburton, Macaulay Culkin, Andy Samberg, Brenda Song e David Strathairn.