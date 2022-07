Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo supera i 108 milioni di dollari, al box office USA è Minions-mania

Debutto col botto per il film d'animazione Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, che apre superando i 108 milioni di dollari al box office americano.

Al box office USA esplode la Minions-mania con l'uscita di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo. Debutto da urlo per il sequel animato targato Universal/Illumination che apre con un incasso record di 108,5 milioni raccolti in 4.931 sale, e segna una media per sala di 22.005 dollari. Cifre da capogiro per la nuova hit dell'estate, primo film a superare 100 milioni di dollari dopo Frozen 2. La presidente della distribuzione di Universal Pictures International, Veronika Kwan Vandenberg, ha commentato l'exploit affermando: "Non potremmo essere più felici per Chris Meledandri, i realizzatori, il cast, la troupe e i nostri partner di Illumination. Questo risultato testimonia l'amore duraturo per questo franchise, l'eccezionale film che hanno realizzato e la collaborazione tra Illumination, i nostri team Universal in tutto il mondo e i nostri partner".

Ancora secondo, Top Gun: Maverick continua imperterrito a macinare incassi. Nella sesta settimana di permanenza nelle sale, il sequel di Top Gun incassa altri 25,5 milioni di dollari superando i 564 milioni complessivi. Come si legge nella nostra recensione di Top Gun: Maverick, presentato a Cannes come evento speciale, Tom Cruise è tornato nei panni del pilota scavezzacollo Pete Maverick Mitchell a 36 anni di distanza dall'uscita del cult divenuto vero e proprio fenomeno di costume.

Scende in terza posizione Elvis, acclamato biopic su Elvis Presley firmato da Baz Luhrmann che incassa altri 19 milioni per un totale di 67,3 milioni. Qui la nostra recensione di Elvis, che vede la rivelazione Austin Butler nei panni del re del rock e Tom Hanks in quelli del suo celebre manager, il Colonnello Tom Parker.

In quarta posizione troviamo Jurassic World: Il dominio, che prosegue la sua corsa incassando altri 15,6 milioni, per un incasso totale di 331,8 milioni in quattro settimane. Come svela la nostra recensione di Jurassic World: Il Dominio, lo spettacolo assicurato dal film di Colin Trevorrow - che torna al timone per l'ultimo capitolo della trilogia - e la reunion tra le vecchie e nuove star della saga rappresentano ancora un'attrazione ghiotta per gli amanti del cinema spettacolare.

Quinto Black Phone, inquietante horror Blumhouse interpretato da Ethan Hawke che celebra il ritorno di Scott Derrickson al genere prediletto. La pellicola ispirata all'omonimo racconto di Joe Hill incassa 12,3 milioni e raggiunge un incasso complessivo di 47,4 milioni. Come anticipa la nostra recensione di Black Phone, al centro della storia troviamo un ragazzino di nome Finney Shaw (l'esordiente Mason Thames) che è stato rapito dal serial killer "The Grabber" (Ethan Hawke) dal nome appropriato. Intrappolato in uno scantinato e alla disperata ricerca di una via di fuga, Finney si rende conto che un telefono disconnesso gli consente di parlare con gli spettri delle precedenti vittime di The Grabber. Tutti condividono una visione unica su come sfuggire alla cattura e alla morte. Mentre gli spiriti delle precedenti vittime dell'assassino tentano di portare Finney in salvo, lui dovrà celare i suoi pini di fuga al suo rapitore.