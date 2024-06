Steve Carell prende di mira Marvel & Disney: "Arriveranno 50 film del Minions Cinematic Universe"

Steve Carell ha preso brutalmente in giro Marvel e Disney nell'annunciare l'arrivo di un Minions Cinematic Universe composto da 50 film, ambientati dopo gli eventi di Cattivissimo Me 4.

La prossima commedia animata introdurrà i Mega Minions, un gruppo di Minions dotati di superpoteri simili a quelli dei fumetti Marvel o DC. Le loro apparizioni nell'imminente Cattivissimo Me 4 costituiscono una parodia del genere dei supereroi, e allo stesso tempo aggiungono un nuovo livello di comicità al franchise d'animazione mentre impareranno a utilizzare il loro nuovi poteri.

Nel video, Carell afferma che è in arrivo un Mega Universo Cinematografico dei Minions, con 50 nuovi film che usciranno "a cadenza irregolare" nell'arco dei prossimi 100 anni. Questa parodia del Marvel Cinematic Universe della Disney include un sito web nella descrizione, EnterTheMegaverse.com, che mostra una timeline interattiva di 50 film con titoli e brevi descrizioni per accompagnare il buffo teaser.

Secondo il sito web, alcuni dei 50 film in arrivo nell'universo cinematografico di Mega Minions includono tutto, da musical come Mega Minions: Symphony of Sabotage ad altri come Mega Minions: The Tax Write Off. Alcuni titoli sono anche parodie di film reali, come Mega Minions: Quantum of Soulless, un riferimento a Quantum of Solace di James Bond. Altri sono anche riferimenti specifici alla Marvel stessa, come Mega Minions: Gru World Order, un riferimento al titolo originale del prossimo Captain America: Brave New World, che inizialmente era stato sottotitolato New World Order.

Cattivissimo Me 4: il nuovo trailer svela un'anticipazione sui simpatici Minions

Nonostante il video di Carell sia una chiara parodia del Marvel Cinematic Universe, Illumination ha effettivamente realizzato gli spin-off dedicati ai piccoli aiutanti del protagonista Gru. Sono già stati prodotti due film sui Minions con il più recente, Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, uscito nel 2022. Anche questi film sono stati un successo, con l'ultimo capitolo che ha guadagnato 940,7 milioni di dollari a fronte di un budget di 100 milioni.