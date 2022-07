Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo è il primo film a superare 100 milioni di dollari dopo Frozen 2

Il debutto di Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo è particolarmente positivo, diventando il primo film animato dopo Frozen 2 a superare quota 100 milioni di dollari.

Il progetto prodotto da Universal e Illumination sembra aver sfruttato nel migliore dei modi il traino del 4 luglio.

Dopo i risultati ai box office piuttosto deludenti ottenuti da Lightyear, Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo ha superato le aspettative con l'esordio migliore ottenuto dai film di Cattivissimo Me.

Nella prima giornata di programmazione nelle sale americane il film è arrivato a quota 48 milioni di dollari, con un potenziale incasso dopo tre giorni di 109 milioni che dovrebbero salire a quota 129 grazie ai biglietti venduti per le proiezioni del 4 luglio.

Il sequel, inoltre, ha attualmente un 92% di recensioni positive su RottenTomatoes e una valutazione di ottimo livello su CinemaScore.

Top Gun: Maverick, al suo sesto weekend di programmazione, arriva a quota 26.2 milioni, Elvis si ferma a 17.5 e Jurassic World: Dominion a 16 milioni. The Black Phone, invece, ha incassato altri 11 milioni di dollari.

Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo sarà ambientato negli anni '70 e mostrerà il primo incontro tra Gru, destinato a diventare un supercattivo, e i suoi fedeli aiutanti, già al centro di un divertente lungometraggio animato.

Alla regia del film animato ci saranno Kyle Balda e Brad Ableson.