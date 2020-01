Me contro te batte Tolo Tolo al box office italiano ma il film di Zalone è il quinto miglior incasso di sempre

Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S: un momento del film con Luì e Sofì

A sorpresa, Me contro Te Il Film - La vendetta del Signor S batte Tolo Tolo al box office italiano e conquista la prima posizione, ma il film di Zalone diventa il quinto miglior incasso di sempre. Sofì e Luì hanno la meglio contro Checco Zalone, e al loro debutto in sala sono proprio i due youtuber amatissimi dai bambini a conquistare il pubblico con un incasso di oltre 5,4 milioni di euro in 597 sale, e una media per sala di oltre 9.000 euro.

Tolo Tolo scivola al secondo posto, ma con un incasso totale di 44 milioni e 354 mila euro diventa il quinto miglior incasso italiano di sempre, superando tra l'altro se stesso visto che il record apparteneva al suo Che bella giornata. Qui trovate la nostra recensione di Tolo Tolo.

Terza posizione per Hammamet, focus sull'ultima fase della vita del leader del PSI Bettino Craxi, coinvolto nel caso Tangentopoli e costretto a riparare in Tunisia. A interpretare Craxi è un mimetico Pierfrancesco Favino, come sottolineato nella nostra recensione di Hammamet, che incassa ancora 1,6 milioni di euro e approda a un totale di 4,431 milioni.

In quarta posizione troviamo Piccole Donne di Greta Gerwig, che incassa 1,4 milioni di euro, per un totale di 3.588 mila euro. Qui trovate la nostra recensione di Piccole donne, candidato a sei premi Oscar.

In quinta posizione troviamo il debutto del nuovo film di Clint Eastwood, Richard Jewell, ispirato a una storia vera e che prende il nome proprio dal poliziotto che, nel 1996, vide improvvisamente la propria vita trasformata in un'odissea giudiziaria e mediatica. Diventato l'eroe della Georgia per aver salvato molte vite durante l'attentato di Atlanta, in pochi giorni l'aspirante poliziotto diventa il sospettato numero uno dell'FBI, diffamato sia dalla stampa che dalla popolazione, assistendo al crollo della sua vita. 1.169 milioni di incasso da 462 sale, con una media per sala di 2.530 milioni per il film, qui potete leggere la recensione di Richard Jewel.