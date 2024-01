Marvel: Disney conferma i 4 film in uscita nel 2025

Dopo alcuni forti ritardi, e l'annuncio che Deadpool sarà l'unico film Marvel a uscire nel 2024, Disney ha confermato quali titoli dell'MCU debutteranno invece nel 2025. Ricordiamo che in Deadpool 3 ritorneranno Ryan Reynold e anche il Wolverine di Hugh Jackman che apparirà per la prima volta nel MCU. Di seguito potete vedere l'elenco dei film Marvel in uscita nel 2025.

Captain America: Brave New World

Il personaggio di Sam Wilson sarà il protagonista di Captain America: Brave New World. Il film avrebbe dovuto debuttare quest'estate, ma ora l'uscita è stata fissata per il 14 febbraio 2025. I Marvel Studios hanno recentemente ingaggiato Matthew Norton per scrivere nuove scene e materiali aggiuntivi al film. Le riprese dovrebbero svolgersi nella primavera o nell'estate di quest'anno.

Il film seguirà il Sam Wilson di Anthony Mackie, il nuovo Capitan America, un cambiamento di status quo visto per la prima volta in The Falcon and the Winter Soldier di Disney+. La storia riporterà anche il The Leader di Tim Blake Nelson e vedrà il Thunderbolt Ross di Harrison Ford trasformarsi in Hulk Rosso.

Fantastic Four

Il tanto atteso reboot del MCU dei Fantastici Quattro è finalmente previsto per il 2 maggio 2025. Dato che il film è già stato rinviato diverse volte a causa della lentezza dello sviluppo, non sarebbe sorprendente vedere slittare nuovamente la data di uscita. Se le riprese non dovessero iniziare nei prossimi mesi, il film potrebbe subire un ritardo rispetto alla data di uscita di Thunderbolt, prevista per luglio.

Non si sa nulla della storia e nemmeno il casting dei protagonisti è stato confermato, eccetto Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards. Tra gli altri candidati si dice che Vanessa Kirby sia la Donna Invisibile, Ebon Moss-Bacharach la Cosa e Joseph Quinn la Torcia Umana.

Thunderbolts

La grande avventura del team di cattivi del MCU Thunderbolts, che originariamente doveva debuttare quest'estate, debutterà ora il 25 luglio 2025. Thunderbolts ha fatto notizia di recente, grazie all'abbandono del film da parte di Steven Yeun che avrebbe dovuto interpretare Sentry, un nuovo eroe del MCU. Non è chiaro se questo finirà per ritardare il film o se i Marvel Studios hanno già in programma una scelta di riserva.

Vale anche la pena di notare che se Fantastic Four dovesse subire un ritardo, Thunderbolts potrebbe prendere il suo posto, a patto che la produzione inizi presto. Il progetto riunirà una manciata di disadattati delle precedenti uscite, tra cui Taskmaster, Red Guardian, il Soldato d'Inverno, Yelena Belova, Winter Soldier e Ghost.

Blade

Il progetto è stato annunciato per la prima volta nel 2019 e da allora la produzione non è ancora iniziata. Di recente i Marvel Studios hanno annunciato una nuova riscrittura completa del film con con Mahershala Ali protagonista. Al momento non si sa nulla della trama, ma alcuni rumor avrebbero svelato qualche nuovo dettaglio interessante sulla villain di Mia Goth, Black Knight. L'uscita di Blade è prevista per il 7 novembre 2025.