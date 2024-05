Kinds of Kindness: i primi poster con Emma Stone sono agghiaccianti

Emma Stone e Yorgos Lanthimos torneranno a collaborare ancora una volta in Kinds of Kindness dopo che la loro ultima collaborazione, Povere creature!, si è portata a casa quattro Oscar quest'anno, compreso il premio per la migliore attrice per la Stone.

Kinds of Kindness è un film dalla natura episodica che Searchlight distribuirà quest'estate e il primo trailer del progetto è stato pubblicato a marzo. Ora, Letterboxd ha condiviso una serie di character poster davvero inquietanti che mostrano i personaggi interpretati da Stone, Willem Dafoe, Jesse Plemons, Hunter Schafer, Joe Alwyn, Hong Chau, Margaret Qualley e Mamoudou Athie.

Le locandine in questione sono un'esclusiva di Letterboxd: "Primo sguardo ai character poster che evidenziano il cast di Kinds of Kindness, il nuovo film di Yorgos Lanthimos. Come atto di gentilezza, i poster del film saranno modificabili gratuitamente per i membri di Letterboxd a partire da domani. Kinds of Kindness esce nelle sale il 21 giugno distribuito da @searchlightpics dopo la presentazione in anteprima al @festivaldecannes il 17 maggio", ha condiviso l'account di Letterboxd su Instagram.

Kinds of Kindness - Emma Stone nell'inquietante character poster

Kinds of Kindness - Willem Dafoe nel character poster di Letterboxd

Di cosa parla Kinds of Kindness?

Come recita la descrizione, si tratta di una favola divisa in tre parti. La prima segue un uomo senza scelta che cerca di prendere il controllo della propria vita; un poliziotto allarmato dal fatto che la moglie scomparsa in mare sia tornata e sembri un'altra persona; e una donna determinata a trovare una persona specifica con un'abilità speciale, destinata a diventare un prodigioso leader spirituale.

Kinds of Kindness è "lungo quasi tre ore, ostile e aggressivo come i primi lavori di Yogos Lanthimos"

Parlando della sua collaborazione con il regista greco, Stone ha dichiarato: "Non abbiamo codici con cui comunicare. Yorgos non dice azione sul set. Non c'è una sala video, solo Yorgos seduto con il suo monitor accanto alla macchina da presa. Non abbiamo controfigure e non lasciamo il set. L'atmosfera è la più piccola e intima possibile. Le cose che accadono dalle prove o da una ripresa all'altra cambiano e si modificano con il passare del tempo, quindi ci si affida a Yorgos per interpretare al meglio quel mondo".