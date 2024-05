Ispettore Callaghan: Jim Carrey e i Guns 'n Roses al centro del peggior buco di trama della saga

Come molte saghe action, quella dell'Ispettore Callaghan è diventata un po' più ridicola ad ogni capitolo, con i sequel che presentano addirittura buchi di trama enormi che coinvolgono Jim Carrey e perfino i Guns N' Roses.

Mentre sia Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo che il suo primo sequel Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan erano dei thriller criminali abbastanza realistici, ogni sequel successivo ha iniziato a concentrarsi di più sulla quantità di battute sferzanti che Clint Eastwood era in grado di pronunciare.

Questo non significa che i successivi sequel della saga non fossero divertenti; nella maggior parte dei casi, molti degli elementi "irrealistici" non finiscono per portare lo spettatore fuori dalla storia. L'unica eccezione è rappresentata da Scommessa con la morte del 1988. L'ultimo film della serie contiene uno strano buco di trama che include sia Jim Carrey che i Guns N' Roses.

Il buco di trama peggiore della saga

Scommessa con la morte vede ormai un anziano Ispettore Harry Callaghan (Eastwood), offrire la sua testimonianza per condannare un mafioso. Mentre ogni sequel sembrava suggerire che il famigerato ispettore di polizia potesse andare in pensione, l'ultimo film ribadisce che, anche se l'età avanza, Harry è ancora in servizio attivo.

Harry viene quindi incaricato di indagare sulla morte del cantante rock Jimmy Squares (Jim Carrey), il cui corpo è stato ritrovato dopo aver girato un video musicale con il regista Peter Swan (Liam Neeson). Sebbene la storia ufficiale sembri indicare che la morte di Squares sia dovuta a un'overdose, Harry sospetta che ci sia qualcosa di più sinistro in gioco.

Sebbene Carrey sia presente in Scommessa con la morte solo in un rapido cameo, perché viene ucciso rapidamente, il regista Buddy Van Horn cercò di renderlo un personaggio simpatico. Per la storia era importante esplorare la vita e l'arte di Squares prima che venisse ucciso; questo rende il mistero dell'omicidio più avvincente e mette Harry sotto pressione per risolvere il crimine. Per mostrare che tipo di artista fosse Squares, viene incluso un filmato del video musicale che stava girando con Swan. Durante questa sequenza, Carrey canta il classico dei Guns N' Roses "Welcome to the Jungle".

L'implicazione della scena è che Squares stesso sia responsabile della scrittura della canzone. Questo potrebbe apparire un po' strano a qualsiasi fan dei Guns N' Roses, considerando che "Welcome to the Jungle" è uno dei loro brani più famosi. A rendere il tutto ancora più confuso è il fatto che i Guns N' Roses appaiono più avanti nel corso del film, durante una scena che mostra il funerale di Squares.

Jim Carrey chiarisce la sua strana intervista: "Le cose accadono, ma senza di me"

Quindi, nel contesto di Scommessa con la morte, i Guns N' Roses sono solo dei cantanti qualunque che non hanno nulla a che fare con Squares? Il fatto che "Welcome to the Jungle" sia un punto di discussione per un sequel della saga di Callaghan è già di per sé una domanda da porsi. È chiaro che la serie non pretende più di operare con un minimo di realismo, anche se il primo film si basava vagamente su una storia vera.