Captain America: Brave New World, per Anthony Mackie il film rappresenta la 'chiusura di un cerchio'

Anthony Mackie, protagonista di Captain America: Brave New World, ha spiegato perché il nuovo film Marvel rappresenta per lui la "chiusura di un cerchio".

Captain America: Brave New World rappresenterà forse un nuovo inizio per il personaggio di Cap, ma per Anthony Mackie il nuovo film Marvel è più un cerchio che si chiude... Scopriamone il motivo.

Ritorno a casa

Captain America: The Winter Soldier: un preoccupato Anthony Mackie

Dopo The Falcon and the Winter Soldier, Captain America: Brave New World sarà il film Marvel che vedrà Sam Wilson (Anthony Mackie) raccogliere l'eredità di Steve Rogers (Chris Evans) e operare a tutti gli effetti come nuovo eroe portatore di quel nome.

Ma se questo può essere visto in un certo senso come un inizio, per l'interprete di Sam Wilson è più una sorta di conclusione.

"Ha come rappresentato la chiusura di un cerchio per quanto riguarda la mia esperienza Marvel, perché abbiamo girato il film a Washington DC, nello stesso hotel in cui girammo Captain America: The Winter Soldier" ha spiegato Mackie ai microfoni di The Wrap, come segnala anche CinemaBlend "Una delle mie prime scene Marvel era con me seduto a un tavolo mentre parlavo con il senatore, poi io, Chris (Evans) e Scarlett (Johansson) lo rapivamo. E siamo tornati lì, allo stesso hotel, e abbiamo girato nella stessa area".

"Per cui, da quel punto di vista, è stato davvero un turbinio di emozioni pensare a quanta strada abbia fatto il mio personaggio e dove sia ora, dopo 10 anni di permanenza nel MCU" ha poi confessato in chiusura.

Captain America: Brave New World

Scritto da Malcolm Spellman e diretto da Julius Onah, Captain America: Brave New World arriverà a luglio 2024 al cinema.

Il film, che tra i suoi interpreti vedrà anche Harrison Ford nei panni di Generale Thaddeus E. "Thunderbolt" Ross, aveva recentemente subito un cambio di titolo, possibilmente per questioni politiche, sebbene non sia stato ufficialmente confermato.

