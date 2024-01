Thunderbolts: Steven Yeun abbandona il cast

Dopo i ritardi accumulati per via degli scioperi di Hollywood, Steven Yeun abbandona il cast di Thunderbolts, non sarà Sentry.

La star di The Walking Dead Steven Yeun ha rinunciato a recitare in Thunderbolts. L'attore sudcoreano si sfila dalla Fase 5 dell'MCU ufficializzando la sua uscita di scena. I motivi?

A quanto pare, la scelta di Yeun sarebbe legata ai ritardi di produzione che si sono accumulati per via del duplice sciopero di Hollywood che ha paralizzato l'industria per mesi l'estate scorsa. Di conseguenza, la release di Thunderbolts è slittata dal 20 dicembre 2024 al 25 luglio 2025, creando un conflitto con gli altri impegni lavorativi dell'attore.

Thunderbolts: un'immagine

L'Hollywood Reporter, che ha confermato la notizia dell'uscita di scena, non menziona il personaggio che Yeun avrebbe interpretato, ma il creatore di The Walking Dead e Invincible Robert Kirkman, recentemente, aveva dichiarato: "Il mio buon amico Steven Yeun interpreterà Sentry in un film". Ecco la sua dichiarazione completa:

"Sì, mi ha chiamato e mi ha detto che aveva fatto la prova costume. Non penso che questo sia uno spoiler o qualcosa che possa mettere qualcuno nei guai. Vedremo. Non mi interessa. Non lavoro per la Marvel. Cosa mi faranno? Mi ha chiamato e mi ha detto, 'Sono appena tornato dalla prova costumi per Sentry. Ormai interpreto solo supereroi gialli e blu.' Avevo dimenticato che Invincible era giallo e blu."

Marvel dovrà ora dare il via alla ricerca di un nuovo Sentry e circolano già alcune voci che vorrebbero Ryan Gosling in lizza per il ruolo.

I primi dettagli su Thunderbolts

Secondo lo scooper Daniel Richtman, l'inizio delle riprese di Thunderbolts è previsto per marzo ed è attualmente in corso il casting per "un gruppo di miliziani high-tech contro cui i Thunderbolts combatteranno nel film".

Thunderbolts: un'immagine

Al momento il team dei Thunderbolts comprende Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah John-Kamen), Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes/Soldato d'inverno (Sebastian Stan), John Walker/U.S. Agent (Wyatt Russell) e Taskmaster (Olga Kurylenko). La Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) metterà insieme la squadra e potrebbe anche essere parzialmente responsabile della creazione di Sentry. Harrison Ford sostituirà il defunto William Hurt nei panni di Thaddeus "Thunderbolt" Ross, che potrebbe finire per trasformarsi in Red Hulk.

Secondo quanto riferito, Ayo Edebiri interpreterà un personaggio di nome Erin, che è l'assistente di Valentina Allegra de Fontaine, creatura "eccezionale nel suo lavoro, sorprendendo persino Val per quanto sia brava a portare a termine le cose". Jake Schreier dirigerà il film da una sceneggiatura di Eric Pearson, già autore di Black Widow.