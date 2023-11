Deadpool 3 sarà l'unico film Marvel a uscire nel 2024, slittano Thunderbolts, Blade e Captain America 4

Con la fine dello sciopero degli attori, gli studios contano i danni. Lo schedule di Disney è saltato. Apprendiamo che Deadpool 3 è attualmente l'unico film Marvel che uscirà nel 2024. Slitta al 2025 l'uscita di Captain America: Brave New World e Thunderbolts; per quanto riguarda Blade, la cui uscita era stata piazzata a inizio 2025, non arriverà nei cinema prima di novembre. Posticipata, inoltre, l'uscita del sequel Disney Mufasa: Il Re Leone di Barry Jenkins.

Thunderbolts: un'immagine

Lo stesso Deadpool 3 ha subito uno slittamento, adesso è stata ufficializzata l'uscita negli USA il 26 luglio 2024. Captain America: Brave New World verrà spostato al 14 febbraio 2025, Thunderbolts si prenderà lo slot del 25 luglio 2025 e Blade uscirà il 7 novembre 2025.

Deadpool 3, Il gladiatore 2, Beetlejuice 2: tutte le produzioni pronte a ripartire dopo la fine dello sciopero

Lo schedule Disney salta per aria

Quelle annunciate sono solo le ultime modifiche di un calendario che ha subito stravolgimenti di vario tipo non solo per via degli scioperi di Hollywood , ma anche per ovviare a flop e scandali che hanno colpito Disney di recente.

Blade 2024

Solo poche settimane fa la compagnia aveva fatto slittare le uscite del criticato reboot di Biancaneve e del film Pixar Elio. Rinviata l'uscita del dramma Magazine Dreams, interpretato da Jonathan Majors, finito nel mirino della legge e dei media per le accuse di violenze domestiche.

Nel recente incontro con gli investitori, il boss Disney Bob Iger ha affermato che la società vuole concentrarsi sulla qualità piuttosto che sulla quantità, e che l'azienda sta addirittura pianificando di tagliare la spesa per i contenuti di 2 miliardi di dollari l'anno prossimo. Ma soprattutto, Marvel è stata messa sotto esame per una certa stanchezza nei confronti dei film di supereroi riscontrata nei risultati recenti. A quanto pare The Marvels, nei cinema italiani da ieri, per ora confermerebbe il trend negativo.