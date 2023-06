Captain America: Brave New World, 'Che cos'è Red Hulk?' la risposta di Harrison Ford agli spoiler è esilarante

Harrison Ford farà il debutto nell'MCU in Captain America: Brave New World, ma il divo sembra avere le idee confuse riguardo al suo ruolo e alla sua possibile trasformazione in Red Hulk.

Harrison Ford è attualmente impegnato sul se del cinecomic Marvel Captain America: Brave New World, Che lo vedrà fate il debutto nell'MCU nei panni di Thaddeus "Thunderbolt" Ross dopo la scomparsa di William Hurt. Le foto dal set di Captain America: Brave New World diffuse qualche giorno fa hanno mostrato Ford con indosso pantaloni sdruciti, marchio di fabbrica di Hulk, eppure alla domanda se Red Hulk farà la sua apparizione nel film, Ford è rimasto piuttosto perplesso chiedendo informazioni su cosa fosse Red Hulk.

"Che cos'è Red Hulk?" ha chiesto Harrison Ford durante un'intervista con ComicBook.com per la promozione di Indiana Jones e il Quadrante del Destino. Dopo una breve spiegazione, il divo si è voltato verso la co-star Phoebe Waller-Bridge, incolpandola per non avergli raccontato la storia del personaggio. Alla domanda se i fan possono aspettarsi di vedere la prima apparizione live-action di Red Hulk in Captain America 4, Ford ha aggiunto che "potrebbe succedere o non succedere".

Red Hulk apparirà in Captain America 4?

Sebbene tutti i segnali indichino che il debutto di Red Hulk è imminente e Captain America: Brave New World è l'occasione perfetta, finora Marvel è stata sorprendentemente silenziosa. Persino il produttore Nate Moore è stato evasivo quando gli è stato chiesto lo scorso ottobre nel corso del podcast Phase Zero. Ecco la sua risposta:

"Credo che dovrete aspettare e vedere. Ma non potremmo essere più entusiasti dell'arrivo di Harrison Ford. Ovviamente, quando hai Han Solo o Indiana Jones coinvolti nel tuo film, la posta in gioco aumenti. Quindi, siamo felici di vedere Anthony Mackie ed Harrison Ford insieme. Penso che sarà fantastico."