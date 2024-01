Fantastic Four: riprese rinviate, Pedro Pascal costretto a lasciare il cast di Weapons

L'attore è stato costretto a lasciare il cast del film per tenersi libero in vista delle riprese del film Marvel.

Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da Jeff Sneider, le riprese di Fantastic Four dei Marvel Studios sarebbero state posticipate al terzo quadrimestre del 2024, costringendo l'attore Pedro Pascal ad abbandonare il cast di Weapons.

Scelto per interpretare Reed Richards nel nuovo reboot dei Marvel Studios sul team di supereroi, Pascal avrebbe dovuto raggiungere il cast di Weapons, film di Zach Cregger (Barbarian), ma a causa del rinvio delle riprese di Fantastic Four ha dovuto rinunciare proprio per tenersi libero da impegni che potrebbero impedirgli di partecipare al film Marvel.

Ovviamente, si tratta dell'indiscrezione di un insider (anche se notoriamente affidabile) e non c'è alcuna conferma ufficiale del rinvio della pellicola. Se dovesse essere confermata, difficilmente la data d'uscita del 2 maggio 2025 potrà essere rispettata, visti i tempi di produzione e post-produzione di un cinecomic del genere.

Secondo gli ultimissimi rumor pare che Cillian Murphy (Oppenheimer) e Mads Mikkelsen (Rogue One) siano in cima alle preferenze per interpretare il Dottor Destino, ma altri attori saranno sicuramente in lizza.

Il villain più celebre del super-team non dovrebbe avere un ruolo significativo nel reboot (infatti, potrebbe comparire solo nella scena post-credits), ma potrebbe emergere come il nuovo grande cattivo del Marvel Cinematic Universe - soprattutto dopo il recente licenziamento dell'interprete di Kang Jonathan Majors.