Blade: svelati nuovi dettagli sulla villain di Mia Goth e il ruolo di Black Knight

La lavorazione di Blade non è stata tra le più serene per i Marvel Studios, ma gli ultimi rumor hanno svelato qualche dettaglio interessante sulla villain interpretata da Mia Goth e sul ruolo di Black Knight, personaggio che ha il volto di Kit Harington e che ha esordito nel corso di Eternals.

Come noto, il personaggio principale avrà il volto di Mahershala Ali, due volte Premio Oscar per Moonlight e Green Book. L'attore è parte del progetto fin dal primo annuncio dei Marvel Studios, ma finora - secondo quanto svelato da fonti interne alla produzione - non sarebbe mai stato soddisfatto della direzione presa dai Marvel Studios nei confronti della storia.

"Ci stiamo lavorando. Questo è il massimo che posso dirvi. Sono davvero incoraggiato dalla direzione del progetto. Credo che torneremo a lavorarci relativamente presto. Sono sinceramente incoraggiato per quanto riguarda il punto in cui si trovano le cose, chi è a bordo e chi sta guidando il tutto per quanto riguarda la scrittura della sceneggiatura, la regia e tutto il resto", aveva dichiarato l'attore. "Questo è il massimo che posso dirvi".

Lo scooper Daniel Richtman ha svelato qualche nuovo dettaglio. A quanto pare, Blade sarebbe "ancora un film d'epoca" e "ancora Rated-R". Si dice che la storia si concentrerà su Lilith (Mia Goth) che proverà di impossessarsi del sangue della figlia di Blade per poter creare il proprio esercito di Daywalker. Secondo quanto riferito, inoltre, la villain brandirà la Lama d'Ebano.

A proposito della mistica arma, non è previsto che Dane Whitman/Cavaliere Nero (Kit Harington) appaia nel film, nonostante il suo coinvolgimento sia stato accennato nella scena mid-credits di Eternals.

Blade, i cambiamenti alla sceneggiatura hanno rimosso la presenza di Kit Harington nel film? Gli ultimi rumor

Yann Demange è ancora a bordo per dirigere il film e aveva già lasciato intendere che il film sarà effettivamente classificato come vietato ai minori.