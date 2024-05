Pedro Pascal e Dakota Johnson: il bacio appassionato per le strade di New York è diventato virale

Una foto di Dakota Johnson che bacia con passione Pedro Pascal per le strade di New York è diventata virale. Tradimento sotto il sole per il povero Chris Martin? Niente di tutto ciò. Il bacio in questione è cinematografico visto che le due star sono impegnate nelle riprese del nuovo film di Celine Song, Materialists.

L'incontro galeotto viene girato a Tribeca, fuori da un'auto, con Dakota Johnson che tiene tra le sue mani il volto di Pedro Pascal. La star di Cinquanta Sfumature di Grigio indossa una giacca di pelle nera sopra una maglietta bianca mentre il protagonista di The Last of Us sfoggia un blazer marrone chiaro sopra una camicia marrone abbottonata.

La scena si ripete poco dopo con Chris Evans; altro bacio, altro interprete della pellicola che racconta la storia di una prostituta coinvolta in un triangolo amoroso tossico con un ricco cliente che ha appena incontrato e il suo ex. La relazione metterà a rischio gli affari della donna e il rapporto coi suoi clienti.

Materialists: Pedro Pascal e Dakota Johnson per le strade di New York

Materialists: Chris Evans e Dakota Johnson si baciano appassionatamente in una scena

Materialists è una commedia romantica prodotta da A24 e diretta da Celine Song, il cui film d'esordio, Past Lives, è stato nominato come miglior film agli Oscar di quest'anno. Oltre a Johnson, Pascal ed Evans, il film vede nel cast anche Zoe Winters, Dasha Nekrasova, Louisa Jacobson e Marin Ireland.