Blade: il film dei Marvel Studios sarà riscritto completamente

Nuova riscrittura completa in programma per il film con Mahershala Ali protagonista.

I problemi in pre-produzione per Blade non sembrano conoscere fine, visto che, a quanto è emerso, il film sarà sottoposto a una completa riscrittura.

Nel 2019, al Comic-Con di San Diego, la Marvel aveva annunciato Mahershala Ali come prossimo Blade. Come noto, subito dopo è arrivata la pandemia di COVID-19 e lo sviluppo del film ha subito una prima interruzione.

Lo scorso aprile, l'autore di True Detective, Nic Pizzolatto, era stato incaricato di riscrivere l'ultima bozza consegnata. Si trattava almeno del quarto sceneggiatore ad occuparsi ufficialmente del reboot di Blade, dopo Stacy Osei-Kuffour, Michael Starrbury e Beau DeMayo. Pizzolatto sarà l'ultimo? Sembra di no.

Un'altra riscrittura dello script di Blade è stata annunciata dal capo della Marvel Kevin Feige, e si dice che questa sarà una revisione totale dell'ultima bozza. Non è chiaro cosa stia succedendo a questo progetto, ma Feige non sembra essere rimasto molto impressionato da ciò che ha letto finora.

Qualche mese fa, il regista francese Yann Demange (71, White Boy Rick) era stato assunto per sostituire Bassam Tariq alla regia. Al cast si era aggiunta anche Mia Goth, insieme a Delroy Lindo e Aaron Pierre.

Le riprese dovevano partire lo scorso maggio, ma mentre il film era in piena fase di pre-produzione è stato bloccato tutto. La Marvel aveva previsto di riprendere il lavoro sul progetto una volta concluso lo sciopero della SAG-AFTRA.

Blade, Mahershala Ali avrebbe chiesto numerosi cambiamenti nello script

Anche la data di uscita prevista per il film continua a cambiare. Inizialmente, doveva uscire nel novembre 2023, poi è stato rinviato a settembre 2024 e ora la data ufficiale sembra essere slittata al 14 febbraio 2025.