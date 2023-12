Captain America: Brave New World, in primavera le nuove riprese aggiuntive del film Marvel

Marvel ha assunto lo sceneggiatore Matthew Orton per firmare le scene aggiuntive di Captain America: Brave New World, in uscita nel 2025.

Il cast di Captain America: Brave New World tornerà sul set probabilmente in primavera, dopo l'assunzione del nuovo sceneggiatore Matthew Orton, per alcune riprese aggiuntive. Il nuovo film del MCU arriverà nelle sale di tutto il mondo il 14 febbraio 2025 e il team della produzione ha quindi a disposizione molto tempo per completare i nuovi ciak.

Nuovi materiali per il film Marvel

Matthew Orton, secondo quanto dichiarato da Deadline, scriverà nuove scene e materiali per Captain America: Brave New World.

In precedenza l'autore è stato coinvolto nel Marvel Cinematic Universe come un consulente della produzione in occasione della serie Moon Knight.

Il film proseguirà la storia di Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie, dopo aver raccolto l'eredità di Steve Rogers (Chris Evans).

Il regista Julius Onah ha realizzato il film usando la sceneggiatura firmata da Dalan Musson e Malcolm Spellman.

The Leader: 5 cose da sapere sul villain Marvel prima di Captain America 4

Gli interpreti del film

Nel cast ci sono anche Liv Tyler, Harrison Ford, Shira Haas, Tim Blake Nelson, Rosa Salazar, Danny Ramirez, e Carl Lumbly star.

Il racconto con al centro il personaggio riprenderà dopo gli eventi al centro della serie The Falcon and the Winter Soldier, in cui ha recitato anche Sebastian Stan.