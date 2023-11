Fantastic Four: Jake Gyllenhaal avrebbe chiesto troppi soldi per interpretare Reed Richards

L'attore Jake Gyllenhaal sembra non abbia ottenuto il ruolo di Reed Richards nella nuova versione di Fantastic Four a causa delle sue richieste economiche.

Jake Gyllenhaal era stato indicato come l'attore preferito dai Marvel Studios per interpretare Reed Richards nel nuovo film dei Fantastic Four, ma nelle ultime ore è stato svelato che il ruolo sembra destinato a essere assegnato a Pedro Pascal.

Alcune indiscrezioni svelano ora quale potrebbe essere il motivo per cui la parte sarebbe stata offerta alla star di The Last Of Us.

Le indiscrezioni sul film

Un report di The InSneider sostiene infatti che Jake Gyllenhaal volesse "troppi soldi" per interpretare Reed Richard in Fantastic Four. In precedenza la stessa situazione sembra si sia verificata con Adam Driver, uno dei potenziali interpreti di Mister Fantastic.

L'insider sostiene inoltre che Kevin Feige, a capo dei Marvel Studios, vorrebbe mantenere bassi i costi del prossimo tassello del MCU, situazione che porterebbe anche alla scelta di non offrire la parte di Susan Storm/La donna invisibile a Emma Stone.

Fantastic Four: 10 attori che potrebbero interpretare gli eroi (e i villain) Marvel

Alla regia di Fantastic Four ci sarà Matt Shakman, già nel team di WandaVision, mentre la sceneggiatura è di Josh Friedman.

L'arrivo nelle sale americane è previsto per il 2 maggio 2025.