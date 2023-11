Thunderbolts, Wyatt Russell anticipa: 'Sarà un film diverso dagli altri dei Marvel Studios'

L'attore tornerà a interpretare il personaggio di US Agent, che aveva esordito nella miniserie The Falcon and the Winter Soldier.

Thunderbolts non sarà un film Marvel qualsiasi secondo Wyatt Russell, ovvero l'interprete di US Agent del Marvel Cinematic Universe. Nel corso di un panel condotto da Josh Horowitz di MTV, Russell ha dichiarato che, sebbene non abbia ancora letto la sceneggiatura completa del progetto, la sua fiducia è alle stelle.

"Conosco [il regista Jake Schrier] così bene e so quanto sia intelligente e quanto ci tenga a realizzare qualcosa di interessante e diverso. E la storia che penso abbiano ideato è davvero interessante - conosco parti della storia e come si svolgerà, ma non posso parlarne", ha dichiarato Russell.

Quindi, ha aggiunto: "Ma non è un film Marvel semplice come quelli che avete visto in passato. Penso che sarà molto divertente, ma credo anche che sarà qualcosa che, si spera, i fan della Marvel guarderanno e di cui potranno dire: 'Oh, ok, questo è un po' diverso, diamoci dentro'. E per quanto riguarda il nostro approccio, è arrivato il momento di tornare a lavorare seriamente, è tempo di realizzare di nuovo un buon film Marvel, quindi facciamolo e lavoriamo sodo, senza dare le cose per scontate".

Russell è solo uno dei componenti del nutrito ensemble dei Thunderbolts, che comprende anche Sebastian Stan (Soldato d'Inverno), Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Red Guardian) e Hannah John-Kamen (Ghost), oltre a Steven Yeun che interpreterà Sentry.

David Harbour anticipa l'incontro tra Red Guardian e Yelena in Thunderbolts: "Hanno un rapporto complicato"

Inizialmente il film doveva debuttare l'anno prossimo, ma le riprese non sono ancora iniziate. L'uscita è stata quindi posticipata di un anno intero.