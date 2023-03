Marvel, da Deadpool 3 ai Thunderbolts: i nuovi rumor sulla Fase 5 (e le ultime su Jonathan Majors)

Quali sono gli ultimi rumor in casa Marvel? Dai Thunderbolts a Deadpool 3, passando per Wonder Man, e magari anche qualcosa sul futuro di Kang e Jonathan Majors, scopriamo cosa si vocifera sulla Fase 5.

La Fase 5 del Marvel Cinematic Universe si preannunciava già piuttosto complessa, ma gli ultimi accadimenti in casa Marvel Studios potrebbero influire non poco sul suo svolgimento. Vediamo allora gli ultimi rumor, tra voci di casting e presunti retroscena, da Deadpool 3 a I Thunderbolts, passando per il futuro di Jonathan Majors e il suo Kang il Conquistatore.

Il sito ComicBookMovie ci ha infatti fornito un utile recap degli ultimi sviluppi sul fronte Marvel, dove di recente sembra succederne un al giorno, dal licenziamento di Victoria Alonso alle beghe legali di Jonathan Majors.

Vediamo, allora, cosa si dice di nuovo sulla Fase 5 del MCU, tenendo conto di quanto sta accadendo.

Sembra che il primo draft della sceneggiatura del film, affidato allo sceneggiatore di Black Widow Eric Pearson, sia stato scartato perché troppo focalizzato sui personaggi del film del 2021. Inoltre, spiega l'insider Jeff Sneider di The Hot Mic - da dove provengono molte di queste dichiarazioni - l'attore di The Walking Dead Steven Yeun interpreterebbe "al 100%" The Sentry.

La star di Succession Matthew MacFadyen, il cui casting è stato annunciato nei giorni scorsi, interpreterebbe un agente della TVA. Josh Brolin (Cable) e Zazie Beetz (Domino) dovrebbero fare il loro ritorno nel film.

Sebbene precedentemente il personaggio fosse stato associato all'attore diBetter Call Saul Bob Odenkirk, sembrerebbe che Neal Saroyan in Wonder Man potrebbe essere interpretato dalla star di Westworld Ed Harris (si vocifera che l'attore sia entrato nel cast nel ruolo di un "agente e possibile villain).

Mentre l'attore cerca di dimostrare la sua innocenza riguardo alle recenti accuse nei suoi confronti, Sneider riporta che i Marvel Studios potrebbero già essersi incontrati con gli agenti di Majors, ma non sarebbero ancora state prese delle decisioni. Intanto, sembra che l'interprete di Kang dovesse apparire non solo in Loki 2, ma anche nella seconda stagione di Moon Knight.

Quanto di tutto ciò si rivelerà realtà? Cosa accadrà alla Fase 5 del MCU?