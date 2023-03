Wonder Man, trovato l'attore che interpreterà il Sinistro Mietitore nella serie Marvel

Nuova aggiunta al cast di Wonder Man, la serie Marvel con protagonista Yahya Abdul-Mateen II: è stato infatti trovato l'attore che interpreterà Eric Williams, il fratello di Simon (Wonder Man), nonché temibile avversario dei Vendicatori nei panni del Sinistro Mietitore. Di chi si tratterà?

È TV Line a rivelarcelo.

Secondo il sito americano, sarà Demetrius Grosse (Fear The Walking Dead, Justified - L'uomo della legge) a portare il sanguinario personaggio sullo schermo.

Nei fumetti, Simon ed Eric sono fratelli, ma mentre il primo è oggetto dell'affetto dei genitori, il secondo è considerato la pecora nera della famiglia.

Quest'ultimo finirà con il diventare un criminale e assumere l'identità di Sinistro Mietitore, brandendo una falce ipertecnologica in grado di indurre in coma chi ne viene colpito.

Wonder Man, Marvel conferma che la serie sta arrivando: "Sarà qualcosa di mai visto"

Wonder Man è una serie tv in sviluppo per Disney+ dal regista di Shang-Chi Destin Daniel Cretton e lo sceneggiatore e produttore Andrew Guest (Brooklyn Nine-Nine, Community), per la quale Guest sarà l'head writer, e Cretton figurerà anche tra i registi.

Al momento non abbiamo molte informazioni in merito, ma vi terremo aggiornati.