Thunderbolts: Steven Yeun nel cast del film Marvel

Steven Yeun sarà uno dei protagonisti di Thunderbolts: la star di The Walking Dead e Minari debutterà infatti nel Marvel Cinematic Universe.

Il progetto, annunciato nel 2022 all'evento D23, potrà contare su un cast numeroso che comprende molte star, tra cui Sebastian Stan e Florence Pugh.

Secondo le prime indiscrezioni pubblicate da Deadline, Steven Yeun avrebbe ottenuto una parte significativa nel film Thunderbolts e il personaggio che gli è stato affidato sembra sia importante anche nel futuro del MCU.

I portavoce della Marvel non hanno però rilasciato dichiarazioni riguardanti il coinvolgimento dell'attore nel film che debutterà nelle sale americane il 26 luglio 2024.

Alla regia del lungometraggio ci sarà Jake Schreier, mentre la sceneggiatura è firmata da Eric Pearson.

Steven Yeun, prossimamente, sarà protagonista della serie Netflix intitolata Beef, in arrivo nel mese di aprile in streaming, e del film Mickey 17, diretto da Bon Joon Ho.

Per ora le notizie certe sul lungometraggio riguardano proprio il cast che comprenderà anche Wyatt Russell (U.S. Agent), Olga Kurylenko (Taskmaster), Julia Louis-Dreyfus (Contessa Valentina Allegra de la Fontaine), Hannah John-Kamen (Ghost), e Ayo Edebiri con un ruolo che non è ancora stato svelato.