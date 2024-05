Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman sono 'nervosi' temendo di spoilerare il loro futuro nel MCU

Ryan Reynolds e Hugh Jackman potrebbero ritornare nel MCU dopo Deadpool & Wolverine, in arrivo a luglio nelle sale. I due attori, secondo quanto riporta il magazine Empire, sarebbero infatti molto nervosi per il timore di rivelare qualche spoiler che Kevin Feige e i vertici dello studio starebbero cercando di mantenere segreto.

I timori delle star

Tra le pagine del magazine è presente un articolo sull'atteso Deadpool & Wolverine, il terzo capitolo delle avventure dell'irriverente mercenario interpretato da Ryan Reynolds che ha permesso a Hugh Jackman di riprendere il ruolo di Logan. L'attore canadese ha ammesso, durante l'intervista, di "essere nervoso" nel parlare dei suoi prossimi progetti. L'amico e collega era dello stesso parere e ha dichiarato: "Non sono mai stato così spaventato da quello che potrebbe uscire dalla mia bocca".

Deadpool e Wolverine potrebbero quindi essere coinvolti nei prossimi progetti del MCU, tra cui un reboot della storia degli X-Men che sarebbe in fase di sviluppo, o in Secret Wars in cui vari personaggi dei fumetti dovrebbero essere coinvolti.

Qualche anticipazione potrebbe quindi emergere dalla visione del film che debutterà a luglio nelle sale, progetto che potrebbe svelare in modo chiaro il destino dei due personaggi.

Deadpool & Wolverine: una scena tratta dal trailer

Deadpool & Wolverine, il nostro commento al trailer: è arrivato il nuovo messia dei Marvel Studios?

Cosa racconterà il film

Nel cast del prossimo film di Deadpool, diretto da Shawn Levy, oltre ai protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ci saranno anche Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

Secondo una sinossi apparsa online, sul grande schermo i due protagonisti uniranno le forze per sconfiggere una serie di cattivi che affliggono l'universo Marvel, e si introdurranno anche nel franchise del MCU, dando il loro tocco di classe, in stile 20th Century Fox, ad alcuni dei nostri momenti preferiti delle Fasi 1-4.