Marvel: Victoria Alonso lascia lo studio dopo 17 anni, faceva parte del team dal film Iron Man

Victoria Alonso, una delle colonne portanti dei Marvel Studios, è uscita dalla società dopo ben 17 anni.

Nel 2021 era stata promossa alla carica di President of Physical and Post Productions, Visual Effects and Animation.

L'arrivo di Victoria Alonso tra le fila della Marvel è avvenuto nel 2008, in occasione di Iron Man, film che l'ha vista collaborare con Kevin Feige e con Louis D'Esposito.

La produttrice ha ora detto addio allo studio venerdì 17 marzo, ma The Hollywood Reporter non ha svelato i motivi di quanto accaduto.

La produttrice è stata una presenza essenziale fin dal 2006, quando è iniziato lo sviluppo dell'adattamento delle avventure di Iron Man sul grande schermo, contribuendo alla produzione dei film che hanno poi portato a The Avengers, progetto in cui è avvenuta la sua promozione a produttrice esecutiva, ruolo che ha avuto anche in occasione di Guardiani della Galassia, Black Panther, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Captain Marvel, Spider-Man: No Way Home, Guardiani della Galassia Vol. 3, in uscita a maggio nelle sale, e The Marvels, la cui uscita è stata posticipata più volte.

Tra i titoli che ha prodotto ci sono poi le serie Secret Invasion, Echo, Ironheart e Agatha: Coven of Chaos.

Nel 2021, in occasione della propria promozione, Alonso aveva dichiarato che si trattava solo dell'inizio del suo impegno e che, in particolare, era elettrizzata dal poter occuparsi degli sforzi nel campo dell'animazione , una delle sue grandi passioni.