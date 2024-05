Deadpool & Wolverine, per Dogpool è stato scelto 'il cane più brutto del Regno Unito'

Ryan Reynolds ha definito in questo modo il cucciolo scelto per interpretare la sua variante canina

Proprio come la sua controparte umana, anche Dogpool, la variante canina di Deadpool, ha un aspetto molto particolare. Ne ha parlato recentemente Ryan Reynolds, che ha definito simpaticamente il personaggio 'il cane più brutto del Regno Unito'.

Poiché Deadpool & Wolverine è stato girato a Londra, Dogpool è stato definito in questo modo dall'attore, ma il cucciolo ha anche una reputazione che lo precede. "Il suo vero nome è Peggy e ha vinto il premio per il cane più brutto della Gran Bretagna", ha dichiarato Reynolds.

"Il motivo per cui sono stato un suo grande sostenitore è che si sente come la manifestazione animale di Wade Wilson". Sebbene il film sia incentrato sul team-up tra il Mercenario Chiacchierone e Logan, l'arrivo di Dogpool non poteva essere ignorato.

"Come molte altre cose durante il processo di scrittura, si trattava di un piccolo ripensamento che poi è diventata una parte importante del film", ha spiegato Reynolds. "È stata una di quelle cose in cui si prova ad ascoltare il film, per questo Dogpool è diventato un punto fermo".

Qualunque sia il tipo di carneficina canina di cui Dogpool sarà artefice, preparatevi a una versione di Deadpool meno propensa a infrangere la quarta parete. "Dogpool ha una certa flessibilità morale su dove può fare la pipì e la cacca", ha aggiunto Reynolds.

Shawn Levy ha diretto Deadpool & Wolverine da una sceneggiatura di Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick e Zeb Wells. L'uscita è prevista per il 24 luglio 2024.