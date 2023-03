Deadpool 3: Matthew MacFadyen farà parte del cast del film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman

Matthew Macfadyen entrerà nel MCU: l'attore, uno dei protagonisti di Succession, reciterà infatti in Deadpool 3, diretto da Shawn Levy.

Deadpool 3 avrà nel suo cast anche Matthew Macfadyen, uno dei protagonisti della serie Succession.

L'attore, che ha conquistato recentemente un Emmy per la sua performance nella serie targata HBO, sarà quindi coinvolto nel progetto prodotto da Marvel Studios.

Matthew MacFadyen avrà in Deadpool 3 un ruolo di cui non sono ancora stati svelati i dettagli, diventando una delle new entry tra gli interpreti del progetto scritto da Paul Wernick e Rhett Reese, sviluppando la prima bozza firmata da Lizzie Molyneux-Logelin e Wendy Molyneux.

I protagonisti del film diretto da Shawn Levy saranno, come ormai risaputo, Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Tra i protagonisti ci sarà poi anche Emma Corrin, la star di The Crown.

Deadpool 3, i Marvel Studios aprono al Rated-R: cosa aspettarsi di diverso dal film con Ryan Reynolds

The Assistant: Matthew Macfadyen in una scena del film

Macfadyen interpreta nella serie Succession il ruolo di Tom che gli ha permesso di ottenere un Emmy e un BAFTA come Miglior Attore Non Protagonista in una serie drammatica. Tra i suoi progetti più recenti c'è Holland, Michigan accanto a Nicole Kidman.

Tra i produttori del terzo capitolo delle avventure dell'irriverente mercenario ci saranno Kevin Feige, Reynolds e Levy.