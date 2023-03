Jonathan Majors: un avvocato dell'attore condivide i messaggi che dimostrerebbero la sua innocenza

Uno degli avvocati di Jonathan Majors ha condiviso dei messaggi che sostiene siano stati inviati dalla donna che avrebbe accusato l'attore di violenza.

Le parole riportate dimostrerebbero l'innocenza della star del MCU, anche se non sono state verificate da chi non è coinvolto nella causa, come sottolineato anche da Variety.

La donna avrebbe scritto a Jonathan Majors: "Ho detto che era colpa mia per aver provato ad afferrare il tuo telefono", aggiungendo poi che era arrabbiata per il fatto che sia stato arrestato, avendo chiarito che non approvava le accuse che gli erano state rivolte.

La donna avrebbe inoltre scritto: "Ho ribadito che questa non era un'aggressione". L'autrice dei messaggi ha comunque confermato di avere dei lividi dopo aver avuto uno scontro fisico con Majors.

Un portavoce della polizia ha ribadito che c'è un'indagine in corso e non verranno rilasciati commenti in questa fase.

The Harder They Fall: Jonathan Majors alla conferenza stampa del BFI London Film Festival 2021

Majors è sato arrestato a Manhattan nel corso del weekend e accusato di violenza domestica dopo una lite con una trentenne. La polizia ha risposto a una telefonata al 911, arrivando in un appartamento di Chelsea, dove l'attore è stato preso in custodia. La vittima è stata invece portata in ospedale con alcune ferite alla testa e al collo.

Il Kang di Jonathan Majors in Quantumania: quando un grande nemico è stretto in un piccolo film

Priya Chaudhry, avvocato dell'attore, ha dichiarato che il suo cliente è innocente ed è stato lui a chiamare la polizia.

Nei messaggi diffusi dal team che difende Majors la donna sostiene che le avevano assicurato che non sarebbe stato accusato, ma che dovevano arrestarlo seguendo il protocollo previsto quando si notano delle ferite e c'è stato uno scontro fisico.

La donna avrebbe inoltre scritto di aver letto nelle notizie apparse online che Majors l'aveva afferrata per il collo, sostenendo che si tratta di un'affermazione falsa e che lo avrebbe spiegato al giudice. Nel messaggio si sostiene: "So che hai il miglior team che ti difende e non hai nulla di cui preoccuparti, ma voglio solo dirti che farò tutto il possibile da parte mia. Ho inoltre detto di dire al giudice che so come il motivo della chiamata fosse stato perché sono svenuta e ti sei preoccupato, essendo il mio partner e a causa di quello che ci eravamo detti prima. Hai chiamato perché eri preoccupato. Mi ha promesso che lo avrebbe comunicato".