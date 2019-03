Deadpool unico franchise X-Men confermato dopo l'accordo Disney e Fox?

Ora che l'accordo tra Disney e Fox è adesso ufficiale, Marvel sembrerebbe aver messo in chiaro che non seguirà le orme di Fox nei vari progetti in fase di sviluppo con un'eccezione: il franchise di Deadpool. Dopo l'acquisizione di Fox, ritornano in mano a Disney i diritti di vari personaggi tra cui gli eroi dei fumetti Marvel X-Men, Fantastici Quattro e Spider-Man, già rientrato nell'MCU dopo il precedente accordo con Fox (qui potete approfondire i termini dell'acquisizione di Fox da parte di Disney). Secondo un nuovo report, Marvel non sembra interessata a sviluppare la saga degli X-Men secondo il modello avviato da Fox, tra in un caso... Deadpool.

Al momento sono in fase di lavorazione presso Fox nuovi lungometraggi dedicati alla saga degli X-Men, X-Men: Dark Phoenix e New Mutants, che verranno portati a termine. Dark Phoenix sarà probabilmente l'ultimo film della saga degli X-Men così come l'abbiamo conosciuta finora, per quanto riguarda New Mutants, che ha subito numerosi ritardi nella lavorazione, si vocifera che potrebbe addirittura saltare l'uscita nelle sale e approdare direttamente sulla nuova piattaforma streaming Disney+. Secondo The Hollywood Reporter, però, Disney ha intenzione di proseguire il franchise Deadpool aprendosi anche all'ipotesi di un nuovo capitolo R-Rated.

Nonostante i successi al botteghino, l'ambizione di Marvel sembra quella di riportare gli X-men all'interno dell'MCU e già si vocifera di un progetto crossover, Avengers vs X-Men, in preparazione, mentre il fenomeno Deadpool, che sembra aver conquistato proprio tutti, potrebbe proseguire sul cammino tracciato conservando l'irriverenza che ha contraddistinto i primi due capitoli della saga del Mercenario Chiacchierone.

