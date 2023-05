La sirenetta supera i 3,6 milioni al box italiano, un'altra vittoria per Disney

Le polemiche lasciano il tempo che trovano alla prova del botteghino. E quello italiano, di botteghino, premia La sirenetta regalandole un solido primo posto e un debutto milionario nel primo weekend in uscita in sala. Oltre 3,6 milioni di euro incassati in 562 sale e 489.000 presenze (dati Cinetel) confermano l'entusiasmo del pubblico nei confronti del reboot live action di uno dei classici più amati di sempre. Qui di seguito trovate anche la nostra recensione de La sirenetta, rilettura della fiaba classica interpretata da Halle Bailey, lodata per la sua performance nei panni della protagonista, Melissa McCarthey e Javier Bardem.

Flessione negli incassi di Fast X, ma neanche più di tanto per il nuovo capitolo della saga di Fast & Furious che è ora secondo, ma vanta un bottino di 1,8 milioni e un totale italiano di 9,5 milioni. Vin Diesel e la sua famiglia possono gioire perché gli incassi internazionali hanno permesso al film di superare il target dei 500 milioni globali a sole due settimane dall'uscita. Qui la nostra recensione di Fast X, che evidenzia le numerose sorprese e i graditi ritorni nella nuova avventura di Dom Toretto e della sua famiglia, stavolta alle prese con un nuovo potente nemico che ha il volto di Jason Momoa.

Rapito: un'immagine del film

Effetto Cannes per il nuovo lavoro di Marco Bellocchio, Rapito, uscito a mani vuote dal concorso, ma terzo nella classifica incassi del botteghino italiano. Purtroppo, coi blockbuster americani a fagocitare i gusti del pubblico, a Bellocchio restano solo le briciole. Rapito incassa solo 458.000 euro da 332 schermi. D'altronde proprio da Cannes Alice Rohrwacher e Nanni Moretti avevano lanciato l'allarme sullo stato di salute del botteghino italiano. Qui la recensione di Rapito, che ricostruisce il drammatico rapimento del bambino ebreo Edgardo Mortara da parte della Chiesa Cattolica.

Al quarto posto scende Guardiani della Galassia Vol. 3. Alla quarta settimana di permanenza in classifica, il cinecomic Marvel incassa 380 mila euro, arrivando a superare i 10,3 milioni. Qui la nostra recensione di Guardiani della Galassia Vol.3.

I fan dei Pink Floyd permettono alla diretta del concerto Roger Waters: This Is Not a Drill, evento targato Nexo Digital, di debuttare in quinta posizione con 272.000 di incasso raccolti in 155 sale.