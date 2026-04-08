Halle Bailey: "Zendaya e Ariana Grande mi hanno sostenuta durante gli attacchi razzisti per La Sirenetta"

Halle Bailey è tornata a parlare delle critiche razziste ricevute dopo l'annuncio che sarebbe stata la protagonista della versione live-action del classico Disney La Sirenetta, rivelando che alcune star come Zendaya l'hanno sostenuta e aiutata nei momenti difficili.

L'attrice, a distanza di tre anni dall'uscita nelle sale del film, ha ribadito che la sua esperienza è stata meravigliosa, nonostante i commenti e gli attacchi.

I lati positivi dell'esperienza vissuta con La Sirenetta

Intervistata da The Independent, Halle Bailey ha ricordato quanto accaduto con La sirenetta dichiarando: "Per me è stata un'esperienza meravigliosa e sento che mi ha insegnato ad ascoltare me stessa e le voci positive dentro di me. Ho imparato a bloccare il rumore di sottofondo".

La Sirenetta: un momento musicale

La giovane attrice ha poi aggiunto che ha affrontato l'intera situazione quasi come fosse un esperimento: "Era in realtà liberatorio essere in mezzo a questa conversazione in cui stavano emergendo così tante opinioni diverse, ed erano così in opposizione una con l'altra. Mi sembrava di vedermi dentro una tazza, di osservare come le persone stavano reagendo".

Bailey ha spiegato che essere state alle prese con il mondo dello spettacolo fin da bambina l'ha aiutata a rimanere con i piedi per terra: "So che per alcune persone è il contrario, ma io penso sempre: 'Niente di tutto questo è reale'. Amo sentirmi piccola, rendermi conto che il mondo è così grande e meraviglioso e io sono solo una piccola, minuscola parte di tutto questo. Il fatto che io sia qui è una benedizione e sono grata di poter fare musica e recitare, ma, al tempo stesso, non è quello che importa nella vita. Ciò che importa è mantenere i piedi per terra e tenerci strette le persone che amiamo".

Il sostegno ricevuto dalle altre star

Durante il periodo difficile, Halle non è stata inoltre da sola. L'attrice ha spiegato che ha stretto amicizia con Rachel Zegler, che ha vissuto un'esperienza simile con Biancaneve ed è stata attaccata in vari modi, e che altre star l'hanno sostenuta: "Zendaya mi ha contattata, e Ariana Grande è stata così gentile".

Halle ha spiegato: "Essendo donne, penso che formiamo una specie di bolla protettiva attorno a noi, specialmente quando vediamo una collega affrontare molte opinioni. Rachel è stata decisamente una di quelle persone. Le voglio bene. Capiamo tutte quanto sia una situazione vulnerabile in cui trovarsi e, alla fine, siamo delle giovani donne... Siamo a disagio... Siamo insicure".

L'interprete di Ariel ha ribadito: "Alle volte sono insicura, e alle volte le opinioni delle persone possono confondere i tuoi stessi pensieri. Quindi è speciale avere una comunità che è presente per dire: 'Sei fantastica. Siamo qui per te'".