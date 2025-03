Halle Bailey condivide un adorabile video in cui il figlio la riconosce guardando La Sirenetta

Halle Bailey ha condiviso un adorabile video in cui mostra suo figlio mentre guarda il film La Sirenetta di cui è protagonista.

L'attrice è infatti diventata mamma poco dopo l'uscita nelle sale del lungometraggio live-action della Disney in cui ha avuto la parte di Ariel.

Il video condiviso dalla star

Sui social media Halle Bailey ha pubblicato un breve filmato in cui il piccolo Halo mentre chiama la madre e la riconosce sullo schermo, sorridendo mentre in tv vede qualche scena del film La sirenetta.

L'attrice, come dimostra il video, non è riuscita a contenere la sua emozione.

L'attrice ha recitato nel film della Disney insieme a Jonah Hauer-King, Javier Bardem, Melissa McCarthy, Daveed Diggs, Awkwafina, Jacob Tremblay, Noma Dumezweni, e Art Malik.

Alla regia della versione live-action era stato impegnato Rob Marshall, mentre la sceneggiatura era firmata da David Magee.

Un casting controverso

La scelta di Halle per il ruolo di Ariel era stata accolta da un'ondata di polemiche, anche se l'interpretazione dell'attrice è poi stata generalmente apprezzata dalla critica e le ha fatto conquistare vari premi, tra cui anche un Saturn Award e un People's Choice Award.

L'interprete della principessa aveva inoltre più volte ribadito quanto fosse felice e orgogliosa quando vedeva i tanti video in cui bambine e ragazzine nere esprimevano il loro entusiasmo nel vedersi rappresentate in una delle storie più amate del mondo della Disney.

La giovane star, nel 2024, aveva festeggiato l'anniversario dell'uscita nelle sale del film sostenendo che le aveva cambiato la vita. La versione di Ariel di Halle, inoltre, dovrebbe essere al centro di un progetto animato per il piccolo schermo, anche se per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli.