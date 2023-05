La sirenetta sfiora i 100 milioni al debutto al box office USA nonostante le stroncature sui mercati esteri

Ottimo debutto negli Stati Uniti per La sirenetta, che si conferma un grande successo per Disney, meno bene il risultato sui mercati esteri, anche per via della cattiva accoglienza da parte della critica.

Dopo aver fatto discutere a lungo, il reboot live-action Disney de La sirenetta ha fatto finalmente il suo esordio al box office USA incassando l'imponente cifra di 95,5 milioni da 4.320 sale, con una media per sala di 22.106 dollari. Esordio di tutto rispetto in patria, meno felice sui mercati esteri dove il film ha raccolto circa 68,3 milioni, arrivando a una cifra globale di 163,8 milioni di dollari. Risultato inferiore a quanto sperato, ma in linea con le recensioni negative che hanno accolto il film su alcuni mercati come Francia, Corea e Germania. Va decisamente meglio su Rotten Tomatoes, dove La sirenetta ha debuttato con un ottimo 95% di recensioni positive da parte del pubblico e un mediocre 67% da parte della critica. Qui di seguito trovate anche la nostra recensione de La sirenetta, rilettura della fiaba classica interpretata da Halle Bailey, lodata per la sua performance nei panni della protagonista, Melissa McCarthey e Javier Bardem.

Rallenta, ma non si ferma la corsa di Fast X, decimo capitolo del franchise automobilistico di fama globale interpretato da Vin Diesel e dalla sua sempre più numerosa famiglia cinematografica. Altri 23 milioni di incasso portano il blockbuster a 108 milioni, ma, al contrario de La sirentta, in questo caso la forza del film proviene proprio dai mercati esteri che lo fanno volare a 512 milioni. Qui la nostra recensione di Fast X, che evidenzia le numerose sorprese e i graditi ritorni nella nuova avventura di Dom Toretto e della sua famiglia, stavolta alle prese con un nuovo potente nemico che ha il volto di Jason Momoa.

Anche Guardiani della Galassia Vol. 3 continua ad accumulare milioni su milioni. Alla quarta settimana di permanenza in classifica, il cinecomic Marvel incassa altri 20 milioni che lo portano a un passo dal target dei 300 milioni. Il film segna solo una perdita del 38% nelle vendite dei biglietti rispetto alla precedente settimana e si conferma un nuovo grande successo per Marvel. Qui la nostra recensione di Guardiani della Galassia Vol.3.

Super Mario Bros. Il Film scivola al quarto posto e incassa altri 6,2 milioni che lo portano a un totale di 559 milioni in patria. Nel nuovo adattamento per il grande schermo del videogioco cult Super Mario Bros., Chris Pratt dà voce a Mario e Charlie Day a Luigi. Anya Taylor-Joy, la star della serie La regina degli scacchi, è la Principessa Peach. Jack Black dà voce al villain Bowser, Keegan-Michael Key è Toad, Seth Rogen doppia Donkey Kong, Fred Armisen interpreta Cranky Kong, Kevin Michael Richardson è Kamek e il comico Sebastian Maniscalco interpreta Spike.

A sorpresa, la quinta posizione vede il debutto della pazza commedia The Machine, con Bert Kreischer e la partecipazione di Mark Hamill, che debutta incassando quasi 5 milioni in 2.409 sale e segna una media di 2.034 dollari.