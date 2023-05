Fast X: la spiegazione delle scene post-credits

Da ieri Fast X è nei cinema italiani. Il penultimo capitolo della saga di Fast & Furious vede il ritorno della famiglia di Dom Toretto (Vin Diesel) alle prese con un nuovo temibile nemico. Si tratta di Dante Reyes (Jason Momoa), figlio di Hernan Reyes che va in cerca di vendetta per la morte del padre nel tentativo di riprendersi ciò che gli appartiene. Come anticipato dalla nostra recensione di Fast X, il film finisce con un cliffhanger, ma la domanda che si pongono i fan in attesa di vederlo riguarda la presenza di scene dopo i titoli di coda e il loro eventuale significato.

Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se non volete conoscere spoiler su Fast X

Fast X: Jason Momoa în una scena

Quante scene post-credits contiene Fast X?

Fast X ha solo una scena post-credits che arriva a metà dei titoli di coda. Non tutti i film di Fast & Furious hanno incluso una scena dopo i titoli di coda in passato, ma il franchise l'ha utilizzata quando necessario, specialmente quando ha reintrodotto nell'ovile personaggi presumibilmente morti. Fast 9 includeva una scena a metà dei titoli di coda che riportava indietro Deckard Shaw e anticipava Fast X, con l'arrivo di Han davanti alla porta di Shaw.

La spiegazione della scena post-credits

Fast X: Jason Momoa in a scena del film

La scena mid-credits si sposta dagli eventi del cliffhanger finale a una missione che coinvolge Luke Hobbs (Dwayne Johnson), apparso l'ultima volta nello spinoff Fast & Furious - Hobbs & Shaw. Hobbs e il suo team entrano in un magazzino abbandonato, il quale possiede vari monitor che mostrano Dom e la sua famiglia nel corso degli anni. Quando Hobbs risponde al telefono che squilla, dall'altra parte della linea c'è Dante. Il cattivo di Fast X gli svela che sta cercando Dom perché è coinvolto nella morte di suo padre, ma in realtà è stato Hobbs a premere il grilletto su Hernan Reyes, uccidendolo. Hobbs non è esente dal piano di vendetta di Dante, ma lo accetta, pronto a reagire.

Il ritorno di Hobbs prepara il terreno per Fast & Furious Fast 11

Il ritorno di The Rock nei panni di Hobbs nella scena post-credits di Fast X rappresenta un punto di svolta. Oltre al colpo di scena del film, l'apparizione di Hobbs getta le basi per la trama di Fast & Furious 11. Con Dom e il resto del team di Fast and Furious dispersi, il coinvolgimento di Hobbs potrebbe spostare l'attenzione di Dante su di lui, almeno per un po', soprattutto se lui crede davvero di aver sconfitto Dom e la sua famiglia. Inoltre, Dante, che vuole distruggere Hobbs, crea un'entusiasmante opportunità per vedere Dom e Hobbs riuniti contro un nemico comunque, favorendo la riappacificazione di Vin Dirsel e Dwayne Johnson.