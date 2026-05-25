Shrek: Mike Myers ha svelato il futuro del franchise animato?

La storia di Shrek e dei suoi simpatici amici, tra cui Ciuchino, sembra destinata a non concludersi con il capitolo 5.
A rivelarlo è stato Mike Myers che, nella versione originale dei film, dà voce all'orco fin dal debutto del franchise animato targato DreamWorks Animation.
Quale sarà il futuro di Shrek?
L'indiscrezione è emersa online grazie a Dana Carvey, che in un episodio del podcast Fly on the Wall, ha dichiarato che Mike Myers gli avrebbe rivelato: "Faremo altri due film".
L'attore sembra quindi aver confermato che Shrek 6, nonostante non sia già stato annunciato ufficialmente, dovrebbe già essere in fase di sviluppo.
Nel quinto film di Shrek, in arrivo il 30 giugno 2027 dopo vari posticipi, si assisterà anche al debutto di Zendaya nella parte della figlia di Shrek e Fiona, la principessa che ha la voce di Cameron Diaz.
Tra i doppiatori della versione originale c'è poi Eddie Murphy, che sarà ancora una volta Ciuchino.
Per ora, invece, non sembra che tra i personaggi coinvolti nella storia ci sia anche il Gatto con gli stivali, interpretato da Antonio Banderas.
Chi realizzerà il lungometraggio
Alla regia di Shrek 5 sono stati impegnati Conrad Vernon, che ha già firmato Shrek 2 ed è voce di Gingy nei lungometraggi, e Walt Dohrn, coinvolto nel franchise come autore e artista fin dal secondo capitolo della storia, oltre a essere voce di Rumpelstilskin. Brad Ableson avrà l'incarico di co-regista.
Nel team della produzione, invece, ci saranno Chris Meledandri e Gina Shay.
Per ora non è ancora stata svelata la trama ufficiale del prossimo film dedicato alle avventure dell'orco verde, della simpatica principessa e del loro amico Ciuchino. Ovviamente nella storia saranno coinvolti i tre figli dei protagonisti e il primo video promozionale che era stato condiviso online mostrava la giovane Felicia mentre reagiva in modo esilarante ad alcune foto che ritraevano il padre, probabilmente realizzate dal suo amico Pinocchio.