Shrek: Mike Myers ha svelato il futuro del franchise animato?

La storia di Shrek e dei suoi simpatici amici, tra cui Ciuchino, sembra destinata a non concludersi con il capitolo 5.

A rivelarlo è stato Mike Myers che, nella versione originale dei film, dà voce all'orco fin dal debutto del franchise animato targato DreamWorks Animation.

Quale sarà il futuro di Shrek?

L'indiscrezione è emersa online grazie a Dana Carvey, che in un episodio del podcast Fly on the Wall, ha dichiarato che Mike Myers gli avrebbe rivelato: "Faremo altri due film".

L'attore sembra quindi aver confermato che Shrek 6, nonostante non sia già stato annunciato ufficialmente, dovrebbe già essere in fase di sviluppo.

Shrek 5: un frame dal film

Nel quinto film di Shrek, in arrivo il 30 giugno 2027 dopo vari posticipi, si assisterà anche al debutto di Zendaya nella parte della figlia di Shrek e Fiona, la principessa che ha la voce di Cameron Diaz.

Tra i doppiatori della versione originale c'è poi Eddie Murphy, che sarà ancora una volta Ciuchino.

Per ora, invece, non sembra che tra i personaggi coinvolti nella storia ci sia anche il Gatto con gli stivali, interpretato da Antonio Banderas.

Chi realizzerà il lungometraggio

Alla regia di Shrek 5 sono stati impegnati Conrad Vernon, che ha già firmato Shrek 2 ed è voce di Gingy nei lungometraggi, e Walt Dohrn, coinvolto nel franchise come autore e artista fin dal secondo capitolo della storia, oltre a essere voce di Rumpelstilskin. Brad Ableson avrà l'incarico di co-regista.

Nel team della produzione, invece, ci saranno Chris Meledandri e Gina Shay.

Per ora non è ancora stata svelata la trama ufficiale del prossimo film dedicato alle avventure dell'orco verde, della simpatica principessa e del loro amico Ciuchino. Ovviamente nella storia saranno coinvolti i tre figli dei protagonisti e il primo video promozionale che era stato condiviso online mostrava la giovane Felicia mentre reagiva in modo esilarante ad alcune foto che ritraevano il padre, probabilmente realizzate dal suo amico Pinocchio.