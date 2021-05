Knives Out 2, Daniel Craig e Kate Hudson si preparano a girare in Grecia (FOTO)

Daniel Craig e Kate Hudson si preparano a una caliente estate greca per girare l'atteso Knives Out 2, seguito del fortunato giallo Netflix Cena con delitto - Knives Out.

Daniel Craig e Kate Hudson si preparano a trascorrere l'estate in Grecia sul set di Knives Out 2. Nell'attesa, gli attori si sono recati al Consolato Greco a New York insieme a Edward Norton, anche lui nel cast, in visita ufficiale, come testimoniano le foto comparse sui social.

"'Il mondo non è abbastanza', ma potrebbe adattarsi girando in Grecia. Felici di aver incontrato Mr @craigdanielbond. Non c'è bisogno di presentazioni" si legge nella foto condivisa su Instagram dal Consolato greco.

Il regista Rian Johnson ha messo in guardia il pubblico chiedendogli di smettere di pensare a Knives Out 2 come a un sequel. Il film Netflix, che si accinge a diventare una trilogia, vedrà il ritorno del solo Benoit Blanc, eccentrico detective interpretato da Daniel Craig insieme a un cast nuovo di zecca.

Nelle ultime settimane è stato confermato il coinvolgimento di Edward Norton, Kate Hudson, Dave Bautista, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr. e Janelle Monae.

Cena con delitto - Knives Out ha avuto un incredibile successo ai botteghini di tutto il mondo: il film è costato solo 40 milioni di dollari ed è stato in grado di incassarne 311. Netflix ha quindi deciso di sostenere la produzione dei due sequel ideati da Rian Johnson con un investimento superiore ai 400 milioni di dollari.

L'unico dettaglio che il filmaker ha per ora svelato è che, probabilmente, la storia del nuovo Cena con delitto sarà ispirata al romanzo Dieci Piccoli Indiani di Agatha Christie e alla serie televisiva Agatha Christie - La serie infernale.