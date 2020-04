Cena con Delitto, Rian Johnson: "Smettete di pensare a Knives Out 2 come a un sequel"

Il creatore di Cena con Delitto Rian Johnson mette in guardia i fan invitandoli a non pensare a Knives Out 2 come a un vero e proprio sequel.

Rian Johnson si gode il successo di Cena con Delitto, ma mette le mani avanti invitando i fan a non pensare a Knives Out 2 come a un sequel vero e proprio.

Cena con delitto - Knives Out: Toni Collette in un'immagine del film

In un panorama hollywoodiano asfittico e denso di sequel, prequel, remake e reboot, Cena con delitto - Knives Out ha rappresentato una boccata d'aria con la sua originalità, sorpassando i 300 milioni di dollari nel mondo e ottenendo critiche più che positive.

A febbraio, Lionsgate ha annunciato la messa in produzione di Knives Out 2 confermano la presenza di Rian Johnson come regista e sceneggiatore. Il film vedrà al centro della storia ancora una volta il buffo detective Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig, ma Johnson mette in guardia i fan invitandoli a non pensare al film come a un sequel:

"Nella mia mente, non penso al film come a un sequel. Per me, fin dal primo momento che ci ho iniziato a lavorare ho pensato 'Se riuscissimo a farlo funzionare nello stesso modo in cui Agatha Christie è riuscita a scrivere una serie di romanzi su Poirot. Voglio dire, Benoit Blanc potrebbe occuparsi di nuovi misteri.' Con un intero nuovo cast, nuove location, una nuova indagine da risolvere. Si tratta di una storia diversa con ingredienti diversi. Credo che sarà divertente".